Angela Caloisi, i fan in lacrime: finisce al Pronto Soccorso, le sue condizioni

Angela Caloisi finisce al pronto soccorso, le sue condizioni. Uomini e Donne, Angela Caloisi finisce al pronto soccorso per un malore improvviso: che cos'è? Aveva appena fatto il vaccino anti-Covid.

Uomini e Donne, Angela Caloisi finisce in ospedale per un malore improvviso che le ha procurato forti dolori. È successo dopo aver ricevuto la dose del vaccino contro il Covid. Ma l'ex corteggiatore ha spiegato tutta la vicenda senza creare allarmismi.

La ragazza è nota per aver partecipato all'edizione 2017 del dating show di Maria De Filippi , tra le fila dei corteggiatori di Paolo Crivellin. Angela è la sua scelta definitiva e, ancora oggi, i due vivono una storia d'amore lontana dal mondo del gossip.

Angela Caloisi ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram cosa le è successo ieri e di finire al pronto soccorso. La ragazza non vuole fare polemiche o allarmismi e ha spiegato la sua esperienza di lei dopo la somministrazione del vaccino.

L'ex tronista ha mostrato, attraverso una story su Instagram, il foglio del ritrovamento che le è stato regalato. Dopo essere andata in ospedale perché da due giorni soffriva di alcuni sintomi gravi. Angela aveva una pericardite acuta

che si manifestava con persistenti dolori al petto che si sono poi diffusi al braccio sinistro e alla gola. La persistenza di questi disagi per due giorni l'ha convinta ad andare al pronto soccorso

senza attendere più visite private.

Questo tipo di infiammazione è uno degli effetti collaterali, seppur rari, certi del vaccino anti-Covid, come spiega la stessa Caloisi. Nessun allarmismo o polemica da parte sua, che le ha ammesso di essere ancora assolutamente convinta della sua scelta su di lei e che rifarebbe mille volte il vaccino, come ha scritto sui social. Tuttavia, l'ex di Uomini e Donne

ha invitato i suoi follower a non sottovalutare alcun sintomo

E a sottoporsi sempre a controlli medici. Ha poi voluto rallegrare i suoi fan: " La mia situazione dovrebbe risolversi con la terapia prescritta, non sono grave e sto bene ". Angela Caloisi classe 1994.

lei È originaria di Caserta ma da alcuni anni convive con il fidanzato Paolo Crivellin. Nel suo passato c'è stata qualche partecipazione televisiva ma, al momento, sembra lavorare principalmente come modella e influencer.