Meteo weekend, vortice mediterraneo in arrivo al Sud: previsti forti temporali e grandine

Ci aspetta un weekend turbolento sul fronte meteorologico con un sabato minacciato da un ciclone mediterraneo carico di temporali e grandine e una domenica un po' più stabile e serena. La stagione estiva sta per finire e l'autunno sembra sempre più vicino, ma le giornate di sole faranno di tutto per prolungare la loro permanenza nel Belpaese, soprattutto nel Sud Italia. In alcune zone saremo costretti a tenere l'ombrello a portata di mano mentre in altre il sole continuerà a regalarci giornate estive.

Scopriamo più nel dettaglio che tempo farà questo secondo weekend di settembre. Come riporta IlMeteo.it, il giorno peggiore sarà il primo giorno del fine settimana. Sabato, infatti, già in mattinata, si manifesteranno segnali di forte instabilità su gran parte del Sud, in particolare Sicilia, Calabria e area ionica pugliese. Saranno queste le zone dove il maltempo persisterà praticamente per tutto il corso della giornata, aggravandosi ulteriormente tra il pomeriggio e la sera, quando i fenomeni potranno essere intensi anche nel nord-est della Sicilia e in tutto il settore ionico della Calabria e anche della Basilicata.

Sul resto della penisola, invece, il quadro meteorologico rimarrà decisamente più calmo, salvo qualche temporale improvviso a ridosso dei rilievi alpini, soprattutto quelli di confine.

In Sardegna, dopo il forte maltempo di venerdì, la situazione tornerà decisamente più tranquilla ad eccezione di qualche pioggia in mattinata sulla parte nord-orientale dell'isola.

Per quanto riguarda la giornata di domenica, nelle prime ore del mattino potrebbe verificarsi qualche residuo di pioggia su Sicilia e Calabria ionica dove la situazione migliorerà poi sensibilmente nel corso del pomeriggio e della sera. Sul resto del Paese, invece, è previsto un clima davvero gradevole, a volte anche caldo in alcuni angoli della Pianura Padana e nelle zone più interne del Centro. Nelle regioni alpine, soprattutto nel settore orientale, nel pomeriggio persisteranno possibili rovesci e brevi temporali.