"Serata Piazzolla", l'omaggio al grande musicista argentino per il centenario della sua nascita

Grande appuntamento in programma venerdì 10 settembre alle ore 20:00 presso il Liceo Musicale G. Pasiello Via G. Imbriani 32 a Pomigliano d'Arco (Napoli). In occasione dei 100 anni dalla nascita di Astor Piazzolla, andrà in scena l'evento "Serata Piazzolla" dedicato al celebre compositore argentino. Nel corso della serata sarà presentato il libro "Astor Piazzolla - Una vita per la musica" di María Susanna Azzi, un'antropologa culturale che fa parte del consiglio della Fondazione Astor Piazzolla in Argentina.

María Susanna Azzi ha studiato l'immigrazione europea in Argentina da diverse prospettive: musica argentina e tango, vita istituzionale e sport, affari nel Rio de la Plata, industria ed economie regionali. La scrittrice argentina, dopo aver girato in varie città, presenterà anche a Pomigliano d'Arco il suo libro "Astor Piazzolla - Una vita per la musica", scritto nel 2019 e tradotto in lingua italiana da Edizioni Sillabe. Si tratta della più completa autobiografia su Astor Piazzolla che racconta anche del profondo legame del musicista con l'Italia. Ricordiamo infatti che l'artista argentino è nato l'11 marzo 1921 a Mar del Plata da genitori italiani: sua madre Assunta Manetti era originaria di Villa Collemandina in Toscana, mentre suo padre Vicente Pantaleone era originario di Trani, in Puglia.

Nel libro "l'autrice ripercorre le origini di Piazzolla, dalla sua nascita in Argentina nel 1921 e dalla sua infanzia nel Lower East Side di Manhattan al suo ritorno in Argentina all'età di 16 anni, seguendo tutte le avvincenti tappe della sua formidabile carriera. Il libro è il frutto di oltre 250 interviste tra parenti, musicisti, amici, personaggi dell'arte, dello spettacolo e della cultura", si legge nella descrizione del testo. María Susanna Azzi riesce a catturare la vita di questo straordinario musicista italo-argentino che rivoluzionò le musiche classiche del tango argentino, trasformandolo in musica da ascoltare e non solo da ballare.

A presentare il libro Pasquale Avallone del Centro Leggimi Forte, che modererà l'intervento della scrittrice e antropologa argentina María Susanna Azzi, presente all'evento insieme al sindaco di Pomigliano d'Arco Gianluca Del Mastro. Prevista anche la partecipazione dei Maestri di Tango Argentino Vincenzo Caiazzo e Oxana Matskevich della Scuola V.OX Tango di Pomigliano d'Arco con l'intervento musicale M° Massimiliano Pitocco (bandoneon), M° Mario dell'Angelo (violino) e M° Ciro Nocerino (Pianoforte). Contributo filmati di Tullio De Piscopo e di Daniel H. Piazzolla.

