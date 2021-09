Maltempo, allerta meteo per forti temporali nella notte: tutte le regioni del Sud a rischio

Allerta meteo nel Sud Italia da sabato 4 settembre. Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e gran parte del Lazio. Una perturbazione proveniente da ovest ha già raggiunto la Sardegna e sarà responsabile di un peggioramento del tempo in gran parte del Centro-Sud dove dopo un lungo periodo torneranno numerose piogge, tra cui forti rovesci temporaleschi.

Piogge e temporali abbondanti hanno colpito il Sud Italia nella notte e nelle prime ore del mattino. In Sicilia sono caduti 36mm di pioggia a Termini Imerese e Cinisi, 34mm a Bagheria e Castellammare del Golfo, 33mm a Salemi, 31mm a Marsala e Monreale, 30mm a Misilmeri e Carini, 28mm a Erice, 27mm a Calatafimi, 21mm a Palermo e Trapani. In Calabria spiccano il 28mm di Vibo Valentia e il 23mm di Reggio Calabria.

Piogge anche nell'estremità meridionale della Campania, nel Cilento, con 26mm a San Giovanni a Piro, 23mm ad Ascea. Come riporta "Meteoweb", si tratta delle prime piogge autunnali della stagione, accompagnate da un notevole abbassamento delle temperature. Tra stasera e domani altri fenomeni di maltempo colpiranno il Sud, con ulteriori piogge soprattutto in Calabria e Sicilia, questa volta anche nei settori orientale e ionico.

Il forte maltempo incombe sul Sud Italia a causa di un sistema convettivo mesoscale (noto in meteorologia come MCS, cioè "Mesoscale Convective System") formatosi sul Mar Tirreno e in rapido movimento verso la Campania, la Calabria e la Sicilia. Si tratta di un enorme sistema temporalesco esteso per centinaia di chilometri e generato dall'unione di più cumulonembi lungo il fronte caldo della perturbazione, rafforzato dall'energia data dalle temperature elevate delle acque superficiali del Mar Tirreno.

I temporali più violenti sono per ora confinati al mare aperto ma minacciano la Calabria tirrenica centrale e le Isole Eolie, dove arriveranno nella notte. I fenomeni meteorologici, che colpiscono per un periodo prolungato le varie aree del Paese, potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche. Per questo motivo per oggi, sabato 4 settembre, è stata valutata l'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e gran parte del Lazio.