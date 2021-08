La notte brava di Can Yaman: cosa centra Diletta Leotta?

Can Yaman si gode gli ultimi momenti di relax e divertimento prima dei prossimi impegni di lavoro che, tra l'altro, lo porteranno in Italia. L'attore turco, che sembra essere sempre più distante dalla sua dolce metà, Diletta Leotta, ha trascorso una buona serata con alcuni amici in un locale di Belgrado. Le foto della notte hanno immortalato questi momenti prima del definitivo ritorno a Roma. si è ritrovato dopo essere stato invitato nello store del noto marchio di moda di cui è testimonial, lanciato appena un mese fa. Una serata in amicizia e lontano dalle preoccupazioni del lavoro e della quotidianità.

Ma, come lui stesso ha comunicato, si è trattato di un tocco in fuga, per poi tornare alla Roma che lo ha accolto prima del suo passaggio a Venezia, dove in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, Yaman sarà presente a una cerimonia di premiazione. Successivamente inizieranno le riprese sul set della fiction "Viola come il mare" che lo vedrà accanto a Francesca Chillemi.

Ma la domanda che in tanti si sono posti nelle ultime settimane è sempre la stessa: che fine ha fatto Diletta Leotta? L'assenza al party esclusivo per i trent'anni della showgirl, infatti si trovava beatamente in Sardegna, aveva lasciato di stucco molti fan che, quindi, presumevano che la loro storia fosse ormai giunta al termine.

Eppure sembrava che, dopo l'ultima crisi, le cose tra loro stessero andando decisamente meglio come dimostrano le foto delle vacanze insieme e, quindi, i due erano pronti a costruire qualcosa di vero insieme, arrivando addirittura al matrimonio, confermato anche dal padre dell'attore a una rivista turca. A quanto pare però, viste le ultime distanze, tra le due cose non stanno andando proprio bene e non è escluso che, prima o poi, possa arrivare l'ufficializzazione della rottura.