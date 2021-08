Giuseppe Conte celebra un matrimonio al Sud: "Qui le nozze più belle"

L'ex premier Giuseppe Conte nelle vesti di "Cupido". Il leader del Movimento 5 Stelle ha infatti unito in matrimonio Dario Adamo (il suo social media manager) e la sua compagna originaria di Taranto, Flavia. Gli scatti, pubblicati dallo stesso Adam sui social, sono stati inondati di messaggi sia per la coppia che per l'ex presidente del Consiglio.

Sui social non sono mancati i complimenti da parte dei suoi fan più accaniti: "Ma quanto sei bello?". All'inizio della cerimonia, l'ex premier pugliese ha esordito così: "E' la prima volta che presiedo a questo rito della celebrazione di un matrimonio, quindi sono anche particolarmente onorato". La cerimonia si è svolta nella giornata di domenica 29 agosto, presso la Masseria Magli Resort a Martina Franca, in Puglia.

Con tanto di fascia tricolore, Giuseppe Conte non ha nascosto la sua grande emozione ed è stato immortalato durante la cerimonia in questa nuova veste, mentre lo si vede sposare il suo fidato collaboratore con l'avvocato tarantino. L'ex premier nelle immagini dell'evento appare molto a suo agio e rilassato, insieme alla sua compagna Olivia Paladino, e persino entusiasta del suo debutto da celebrante in quella particolare occasione.

Il matrimonio è stato celebrato dopo il suo intervento a Ceglie Messapica, in occasione dell'appuntamento "La piazza, la politica dopo le feste" della sera prima. E nella stagione della ripresa degli eventi in presenza l'ex presidente del Consiglio ha dichiarato con orgoglio: "I matrimoni in Puglia sono sempre i migliori".