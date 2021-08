La Rai racconta il Sud: riflettori puntati sulle Isole Eolie e le Tremiti, con un omaggio a Lucio Dalla

Le telecamere della Rai ritornano al Sud. Sono due gli appuntamenti da non perdere questo weekend: sabato 28 agosto alle 14:00 su Rai 1 a "Linea Blu", Donatella Bianchi e il suo team saranno nello splendido arcipelago delle Isole Eolie, precisamente a Stromboli e Panarea. Il primo ha sicuramente un fascino che lo rende unico al mondo, con il suo vulcano e il suo "sbuffare" costante. Jules Verne, nel suo romanzo "Viaggio al centro della Terra", immaginava Stromboli come una porta di collegamento diretto con le viscere del nostro pianeta. Un'entità che attrae visitatori da tutto il mondo ma che merita un costante e attento monitoraggio per la tutela dell'umanità.

Donatella Bianchi, insieme ai suoi ospiti, parlerà dei nuovi sistemi di controllo e soprattutto di qual è lo stato di salute del vulcano. Da Stromboli la squadra di Donatella Bianchi si sposterà a Panarea. E' l'isola del divertimento, delle vacanze, meta vip per eccellenza. Panarea la "divina", la regina della movida delle Isole Eolie o anche "l'isola del peccato", come la definì nel 1987 la giornalista e scrittrice Lina Sotis sul Corriere della Sera. Ad accompagnare Donatella Bianchi ci sarà Fabio Gallo in visita a Monterosso, antico borgo marinaro delle Cinque Terre.

Secondo appuntamento domenica 29 agosto con Beppe Convertini alle 9.40 su Rai 1, con "Azzurro. Storie di mare". In questa terza puntata ci accoglierà l'incantevole scenario della Puglia e delle Isole Tremiti: oltre a mostrarci le bellezze, le mille potenzialità e gli infiniti volti di queste isole, sarà dedicato un emozionante omaggio Lucio Dalla, che amava profondamente questi luoghi. Spazio anche alle scoperte, alla ricerca scientifica e alle professioni legate al mondo marino. Con Beppe Convertini e il Team Azzurro impareremo a rispettare di più il mare e a promuovere concretamente la cultura della sostenibilità ambientale di cui tutti sono chiamati ad essere convinti ambasciatori.

"Azzurro. Storie di mare" è un programma di Maurizio Monti, Giuseppe Bosin e Roberto Pinnelli scritto da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci ed Erica Gallesi con la regia di Daniele Carminati. E' realizzato da "4 Elements", una content factory di progetti multimediali che hanno in comune la sostenibilità integrale. La produzione è curata da Showlab in collaborazione con FPT (gruppo industriale CNH), CNR e l'Arma dei Carabinieri.