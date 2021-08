Joe Pesci ha origini meridionali: 'Quel bravo ragazzo' scelto da Sergio Leone

Un uomo come Joe Pesci non è facile da descrivere, musicista di talento e un attore poliedrico che lascia a bocca aperta ad ogni interpretazione: tanto grande è la sua arte che registi del calibro di Sergio Leone e Martin Scorsese lo hanno scelto per interpretare i loro migliori film, manifesti di epoche passate, quando il cinema regalava emozioni forti, anzi fortissime.

Joe Pesci nasce nel New Jersey da Angelo Pesci, autista alla General Motors di origini torinesi, e Maria Mesce, parrucchiera part-time originaria di Aquilonia nella provincia di Avellino in Campania. Dopo aver frequentato la Belleville High School, comincia a lavorare come barbiere nella sua città. Nel 1961 fa il suo debutto sul grande schermo con 'Hey, Let's twist', ma è con 'The death collector' (di cui è protagonista) che attira l'interesse di Martin Scorsese che lo scrittura immediatamente.

Scorsese lo vuole al fianco di Robert De Niro nel film 'Toro Scatenato', per questa interpretazione Joe Pesci riceve il BAFTA come Miglior Attore esordiente e la prima candidatura agli Oscar come Attore non Protagonista. Il trampolino di lancio offerto dal regista hollywoodiano gli offre la notorietà che merita, lavorando con Gene Hackman, Ruth Hauer e il nostro Alberto Sordi (che lo vuole per un suo film).

Nel 1984 è Sergio Leone a volerlo per il ruolo di Frankie Monaldi nell'indimenticabile 'C'era una volta in America' sempre al fianco di De Niro, nel 1990 recita nel film che lo renderà immortale, il ruolo che Scorsese ha scelto per lui è quello di Tommy De Vito ed il film è 'Goodfellas' ('Quei bravi ragazzi' con Ray Liotta e De Niro): l'interpretazione magistrale gli farà vincere l'Oscar come Miglior Attore non Protagonista.

Il sodalizio tra Joe Pesci e Robert De Niro continua a sfornare successi come 'Casinò', 'Bronx' e 'The good Sheperd' fino a giungere all'ultima grande opera del trio (Scrosese, De Niro, Pesci) 'The Irishman' il film del 2019: Joe Pesci da prova di un talento che non invecchia mai, ma si fortifica ogni giorno che passa per regalare sempre emozioni fortissime!