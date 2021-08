Sapevate che Valeria Marini ha origini meridionali? Ecco da dove viene!

Non ha bisogno di presentazioni Valeria Marina, la showgirl che è stata sulla cresta dell'onda per tutti gli anni 90' e gran parte degli anni 2000 per la sua bellezza stellare, le sue curve mozzafiato e i suoi capelli color dell'oro: molti pensano che sia romana, ma la realtà è un'altra, nonostante lei sia nata e viva a Roma ormai da molto tempo, le sue origini sono nel Sud, in una delle isole più belle d'Italia, la Sardegna.

Valeria Virginia Laura Marini è nata a Roma, ma a causa della separazione dei genitori si trasferisce a Cagliari, la città natale di sua madre, Gianna Orrù. E' proprio a Cagliari che Valeria passa la sua infanzia e parte dell'adolescenza, sviluppando un rapporto molto stretto e intenso con sua madre Gianna, ma mantenendo sempre un fortissimo legame anche con suo padre Mario.

Si trasferisce a Roma per coronare il suo sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo, prima come modella, poi come attrice, ballerina e showgirl. La carriera di Valeria non si è mai fermata, si evoluta nel mondo del business diventando un'imprenditrice di successo, lanciando sul mercato la propria linea di intimo e collezione moda 'Baci Stellari'.

Dopo essere stata la stella del 'Grande Fratello Vip' e concorrente a 'Temptation Island Vip', la Marini ha partecipato ad un programma spagnolo dal nome 'Supervivientes' (l'edizione iberica de 'L'isola dei famosi'): qui la showgirl è stata immediatamente apprezzata dal pubblico, ma meno dai suoi compagni naufraghi che hanno fatto di tutto per farla imbestialire.

Proprio per questo motivo è stata più volte protagonista di efferate discussioni, l'ultima di queste, sfociata in una rissa: sembra però che l'eliminazione non l'abbia affranta troppo, a quanto pare l'esperienza 'selvaggia' le ha regalato, attraverso sacrifici e digiuni, una forma smagliante che lei mostra nelle foto delle proprie vacanze passate tra la Sicilia e Forte dei Marmi.