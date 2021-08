Symphony, il mega yacht da 101 metri extralusso fa tappa al Sud!

E' arrivato poche ore fa, nelle acque del Golfo di Napoli (nei pressi del Lungomare di Via Caracciolo) il mega yacht 'Symphony' proprietà di Bernard Arnault, il secondo uomo più ricco del mondo (con un patrimonio che ammonta a 182,2 miliardi di dollari), il proprietario dell'azienda LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy): specializzata in accessori per la moda extra lusso e alcolici di prima qualità.

Il mega yacht 'Symphony' è lungo ben 101 metri e compare nella lista tra gli yacht più lussuosi del mondo: costruito nel 2015 da Feadship ( un'azienda di cantieri navali olandese) e Zuretti Interior Designers (un'azienda d'arredamento d'interni con sede a Nizza), sfoggia nei suoi ampissimi spazi oltre alle moltissime stanze che possono ospitare fino a 16 persone (con tutti i comfort possibili e immaginabili) anche diverse attività.

Il mega yacht ha a bordo 8 cabine divise in: una Suite Master, una cabina vip e sei cabine standard; per l'equipaggio ( composto da 27 membri) le stanze sono 12. Ma come abbiamo già accennato, ci sono anche spazi per diverse attività: una piscina (con all'interno una cascata), ben due sale cinema (una all'esterno e una all'interno), una spa (completa di tutto), un beach club, una palestra, una biblioteca, diversi bar (divisi su i diversi piani), un eliporto e un campo da golf.

Il proprietario di tale meraviglia, il milionario Bernard Arnault è secondo solo, per l'ammontare del proprio patrimonio stimato nel luglio 2021 e reso pubblico da 'Forbes', a Jeff Bezos (proprietario e inventore del colosso 'Amazon'), ha pagato per la costruzione del mega yacht 'Symphony' 150 milioni di euro.

Non è la prima volta che questa meraviglia solca i mari del sud, infatti già nel settembre del 2020, Arnault aveva condotto qui i suoi ospiti: passando dalla Sicilia, per salire poi in Calabria, Puglia e Campania.