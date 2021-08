Can Yaman e Leotta fingevano di amarsi: i retroscena finiscono su Rai1

Anche Can Yaman e Diletta Leotta finiscono per chiacchierare su Rai Uno, durante la trasmissione Summer Live, capitanate dal tandem formato dal giornalista Gianluca Semprini e dalla conduttrice Roberta Capua. In studio, mercoledì 11 agosto, c'era anche Alessio Poeta, esperto di gossip, che non ha avuto parole molto tenere per la star turca e conduttrice di Dazn.

Yaman e Diletta, secondo le ultime indiscrezioni del gossip, sarebbero giunti al capolinea (i diretti interessati non hanno né confermato né smentito la rottura). Per giorni sono stati separati e lontani, ognuno prendendo le proprie vacanze estive alle proprie condizioni. Leotta è stata in Sardegna, a Montecarlo ea Catania, sua città natale, viaggiando con gli amici e soggiornando con la sua famiglia.

Can è stato in Sardegna - ma non nello stesso periodo in cui Diletta era sull'isola - e poi è tornato in Turchia per completare il corso di vaccinazione. I due non si vedono da diversi giorni e tutto lascia pensare che il legame si sia logorato.

Per Poeta, invece, forse la relazione non è mai esistita. Non è l'unico tra gli esperti di gossip a credere che la storia d'amore sia stata architettata a tavola, per conquistare le copertine delle riviste e di conseguenza maggiore notorietà e popolarità.. “Quindi, pochi credono alla relazione, diciamocelo. è amicizia e non è chiaro se ci sia anche amore", ha dichiarato il poeta giornalista, lasciando piuttosto sorpresa Roberta Capua. E ancora: "Sembra tutto un po' costruito, frasi perfette, fotografi al seguito..."

Diletta e Can, dalle voci di matrimonio al grave silenzio

E pensare che fino a pochi giorni fa, a proposito del rapporto tra il turco star e il conduttore in forza a Dazn, si parlava addirittura di un possibile matrimonio. Anche in quel caso si sono alzate antenne diverse: molti che credevano in una messa in scena, anche perché la storia, vera o falsa che fosse, era in piedi da qualche mese e solo sussurrare la parola matrimonio sembrava un po' fuori luogo. Il fatto è che dei fiori d'arancio non c'è nemmeno l'ombra. Da qualche giorno non c'è stata nemmeno l'ombra di una relazione sentimentale. La storia è falsa?