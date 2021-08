Vasco Rossi in vacanza al Sud: "Sono venuto a ballare in Puglia...col tutore"

"Sono venuto a ballare in Puglia…col tutore", così Vasco Rossi annuncia su Instagram il suo ritorno nel litorale tarantino, citando una delle canzoni più famose di Caparezza. Nel post il cantante romagnolo ha pubblicato anche una foto che lo ritrae all'aeroporto di Grottaglie mentre scende le scale del jet privato con un vistoso bendaggio al braccio.

Il cantautore modenese sta guarendo da un infortunio dopo la caduta dalla bicicletta dei primi giorni di agosto che gli ha causato la lussazione della spalla destra. Come ormai da diversi anni, il più famoso rocker italiano trascorrerà un periodo di vacanze a Castellaneta Marina per godersi un po' di relax, nel luogo da lui tanto amato "dove le fragole sanno di fragole e i pomodori di pomodoro", scrisse qualche tempo fa sui social.

Anche quest'estate i suoi fan, già scatenati sui social alla notizia, possono sperare di incontrarlo in riva allo Ionio come spesso è accaduto negli ultimi anni, quando Rossi fu accolto calorosamente da un bagno di folla. Proprio due anni fa, appena arrivò in Puglia, il rocker fu costretto ad abbandonare il bagnasciuga, per via dell'assalto dei suoi fan che andavano a caccia di un selfie o un autografo. "Oggi delirio in spiaggia, sono dovuto scappare", scrisse il cantante postando alcune immagini. Succederà di nuovo?