Arisa in concerto sul Sentiero degli Dei ad Agerola: ingresso gratuito

Venerdì 13 agosto, con il tour Ortica, Arisa arriva in Campania ad Agerola sul "Sentiero degli Dei" - che prende il nome dalla sua canzone sull'amore attraverso un testo in napoletano e italiano. Con un bagaglio ricco di importanti esperienze televisive, la cantante Arisa presenta dal vivo i suoi ultimi successi, tra cui il recentissimo "Psyco" e il brano presentato a Sanremo 2021 "Potrebbe fare di più", oltre che all'insieme dei brani più amati del suo repertorio con nuovi arrangiamenti. Sul palco Arisa è accompagnata dal pianista Giuseppe "Gioni Barbera" e dal poliedrico Jason Rooney alla consolle.

L'ingresso a tutti gli spettacoli sarà gratuito e consentito solo su prenotazione.

A tal proposito, sul sito della Proloco di Agerola sarà on-line un sistema di prenotazione dei posti.

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (circa 450 posti) iniziano alle ore 21.00

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.proagerola.it

Modalità di prenotazione - Registrati al sito, inserisci i tuoi dati personali. È possibile prenotare fino a due posti per evento. Dopo la prenotazione, verrà inviato un voucher di conferma all'e-mail inserita durante la registrazione. Il voucher dovrà essere esibito al checkpoint (ingresso location) con il proprio documento di identità. Il buono non è cedibile ad altre persone.

Obbligo di indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del luogo e di rispettare le misure precauzionali imposte dalla legge.

A partire dal 6 agosto sarà necessario esibire il Green Pass o esibire:

1. Certificato di vaccinazione (una dose - validità nove mesi)

2. Certificato di tampone negativo (validità 48 ore)

3. O dimostrare che sono guariti, da sei mesi, dall'infezione da SARS-COV

La certificazione verde COVID-19 non è richiesta per i bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni)

Segreteria Festival

Pro Loco di Agerola, p. zza Paolo Capasso

081 8791064 - www.proagerola.it / www.agerolaonline.com