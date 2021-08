Apre il primo ristorante al Sud di Antonino Cannavacciuolo! Ma quanto costa? Le immagini

Antonino Cannavacciuolo, come già annunciato tempo fa, è pronto ad aprire il nuovo ristorante nella sua Vico Equense: si chiama "Laqua Countryside", ed è il primo ristorante che Cannavacciuolo apre nel Sud Italia. Per il giudice di Masterchef è arrivato il momento tanto atteso, il sogno che si avvera: aprire un ristorante nella sua Campania, e ora lo ha realizzato. Lo chef, infatti, è originario di Vico Equense, un piccolo paese della penisola sorrentina dove ha studiato presso la locale scuola alberghiera.

L'annuncio dell'apertura di "Laqua Countryside" è stato dato dallo stesso Cannavacciuolo su Instagram. In questa nuova attività Antonino sarà affiancato da Nicola Somma, che compare con lui nella foto pubblicata su Instagram. Nicola è nato a Gragnano, in provincia di Napoli, ha 32 anni ed è al fianco dello chef dai tempi del bistrot torinese. Somma sarà l'executive chef del ristorante di Vico Equense.

Ecco la didascalia del post pubblicata sul profilo ufficiale di Cannavacciuolo: "Quando ero ancora un giovanotto alle prime armi in cucina mio padre me lo diceva sempre: 'Se lavorerai sodo, un giorno anche tu avrai il tuo ristorante qui, tra le colline di Vico Equense'. Destino o non destino, eccomi qui insieme a Nicola ad inaugurare il mio primo ristorante al Sud in un luogo a me speciale, oggi diventato un intimo resort che ripercorre il mio passato e i miei ricordi d'infanzia: Laqua Countryside.

Portare anche qui in Costiera sorrentina tutto l'amore e la passione mia e di Cinzia per l'ospitalità e la ristorazione ha un sapore ancora più speciale e unico, fatto di autenticità e tradizioni che mi hanno forgiato come uomo ancora prima che come Chef. E' sempre bello ritornare a casa", conclude lo chef partenopeo su Instagram.

Nel frattempo, "Laqua Countryside" ha aperto anche il suo profilo ufficiale sui social. Nell'ultima foto pubblicata, insieme allo staff e a Nicola Somma, ci sono i genitori di Cannavacciuolo. Il resort, secondo il sito web, dispone di 4 camere doppie, 1 camera familiare e 1 suite. Non ci sono ancora i prezzi ufficiali per il nuovo ristorante, ma secondo alcune indiscrezioni e considerando anche i costi degli altri locali del famoso chef, possiamo ipotizzare cifre non proprio abbordabili.

I piatti possono variare da un minimo di 90 euro a persona, a seconda delle richieste e delle portate che si richiedono. Insomma, da provare assolutamente ma con la consapevolezza che non sarà economico. Un conto a persona, infatti, potrebbe raggiungere tranquillamente i 150-180 euro.

Ecco le prime immagini pubblicate su Instagram di "Laqua Countryside", il primo ristorante al Sud di Antonino Cannavacciulo: