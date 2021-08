Vacanze in Puglia finite male per Stefania Orlando: cosa è successo?

"Passo per st*nza, ma ero in vacanza" - Così Stefania Orlando ha commentato una polemica nata su Twitter in seguito al suo presunto rifiuto. L’ex concorrente del Grande Fratello decide di trascorrere una vacanza in Puglia con l’amato marito all’insegna del relax, ma qualcosa è andato storto..

Un fan che sapeva di lei della sua presenza in Puglia ha cercato di mettersi in contatto con lei per salutarla ed è stata rifiutata, come riporta la stessa in un dettagliato resoconto postato sui suoi canali social.

Stefania non lascia passare la mosca sotto il naso e non ha esitato a controbattere con un post per spiegare il motivo del rifiuto. Infatti, spiega l’ex “geffina”, che il suo rifiuto non è nato dalla sua inspiegabile volontà ma solo dal suo desiderio di trascorrere alcuni giorni di vacanza lontana soprattutto dalla sovraesposizione mediatica di questi mesi dopo il Grande Fratello Vip.

Dopo la “botta e risposta” di Stefania Orlando sui suoi profili social aggiunge: “Essere sempre stata a disposizione di tutti significa poi passare per una stronza quando si decide di fare una vacanza sacrosanta con tuo marito, sfruttando il bisogno di relax per attaccarmi?! Sfido chiunque a dire dove, quando e se si è mai negata!”

Infatti il ​​marito Simone Gianlorenzi, che ha raggiunto la fan “accanita” sotto il suo post, spiega le ragioni dell’accaduto con diplomazia e gentilezza scrivendo:”Grazia, mi dispiace per questo inconveniente. Eravamo in vacanza, semplicemente in vacanza. Non credo di dover giustificare il perché, ma posso garantirvi che se fossi venuto a Roma, come tanti altri hanno fatto, non avremmo negato nulla a nessuno. Scusami”.

Il post di Grazia sui social

”Una decina di giorni fa ero sicuro al 100% di non poter essere presente all'incontro per motivi di lavoro essendo lunedì, quindi visto che Stefania è in Puglia nel mio stesso posto ho provato a contattarla per messaggio, eravamo in 4 che voleva vederla non solo me. Inizialmente, non potendo parlare direttamente con lei, mi è stato dato un no per una risposta e mi è stato detto di venire all'incontro a Fregene il 30. Non mi aspettavo nulla, avevo specificato che non volevo essere invadente ma mi ero permessa di provare a chiedere di lei perché, seguendola e ammirandola da tanto tempo, sarebbe stato bello incontrarla. Ero arrabbiata, ma avrebbe potuto restare lì, era in vacanza e ognuno è libero di scegliere se rilassarsi o godersi la giornata senza orari e vincoli. Mi sarei aspettato un saluto molto breve ma posso capire. Vedo che è sempre molto carina con chiunque incontri, quindi pensavo fosse arrivato il mio turno, ma non è stato così. Mi dispiace molto per questa situazione perché amo Stefania dall'inizio del GF e l'ho sempre supportata. Sono un po' delusa da tutto e spero che non succeda a nessun altro”.