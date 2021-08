Maria De Filippi e la rivelazione shock: “ho fallito!”

Maria De Filippi avrebbe potuto aspirare a un futuro completamente diverso se non avesse fatto TV: ecco qual è stato il suo grande fallimento.

Maria De Filippi è sicuramente la regina della televisione italiana. Amata da grandi e piccini, Queen Mary riesce ad entrare ogni giorno nelle case degli italiani. Main face di Canale 5, ha fatto dei suoi programmi il vero volto della rete. Tutte le sue trasmissioni sono state confermate anche per la prossima stagione televisiva, grazie agli ascolti sempre alti che continua a raccogliere. Sembra infatti che Amici di Maria De Filippi partirà anche prima degli altri anni. In particolare, sembrerebbe che l'inizio previsto sia per il mese di settembre.

L'edizione di quest'anno, che ha riscosso molto successo anche per quanto riguarda le puntate diurne, si è conclusa con il trionfo della giovane ballerina Giulia Stabile. Siamo tutti abituati a vedere Maria alla guida dei suoi tanti programmi con grande destrezza, ma non era questo il lavoro che il noto presentatore sognava. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Maria De Filippi è senza dubbio una vera stacanovista. Lei ogni anno si destreggia tra molti programmi. Nelle scorse settimane è in Sardegna per Temptation Island, reality show prodotto da Fascino, la casa produttrice De Filippi. Ma durante l'anno siamo abituati a vederla tutti i giorni sulle scalette di Uomini e Donne, e il sabato sera con C'e Posta Per Te e Tu Si Que Vales, insieme ai compagni di avventura: Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari . In tutti i suoi programmi, Maria appare sempre come una donna molto semplice, caratteristica che l'ha fatta entrare sempre più nel cuore degli italiani. Ma scopriamo qual è stato il suo sogno nel cassetto fin da quando era bambina.

In questi mesi, infatti, Maria è stata invitata dalla collega e amica Venier. Durante l'intervista a Domenica In, Maria si è lasciata andare a vari aneddoti sulla sua vita privata. In particolare, ha rivelato un suo retroscena sulla sua carriera, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Infatti, la conduttrice di Canale 5, ha detto che prima di diventare una conduttrice di successo, aveva intenzione di fare qualcos'altro. Purtroppo, però, la sua prima ambizione si è rivelata un "fallimento".

De Filippi, infatti, ha voluto intraprendere una strada estremamente lontana da quella televisiva. In effetti, la sua ambizione era quella di diventare un magistrato. "Avevo studiato legge per fare la magistratura, ho anche provato la concorrenza", ha detto Maria. La conduttrice ha aggiunto di aver provato il contest solo una volta «perché mia madre mi ha fatto un solo tentativo. La mamma è stata molto concreta nella sua vita e mi ha detto di provare e se non puoi andare a lavorare e basta. Non è andata bene e ho iniziato a lavorare”, il ricordo di Maria nei confronti della madre.