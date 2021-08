Livio Cori: il mistero sul suo segreto

Dopo la lunga storia d'amore con Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo ora esce con Livio Cori. I due sono stati paparazzati da Chi in un esclusivo resort in Puglia mentre si scambiavano coccole e baci in spiaggia. Qualche settimana fa ospite di Francesca Fagnani a Belve, la cantante di Being A Woman aveva cercato di mantenere segreta l'identità del suo nuovo compagno: "Innamorata, forse è una parola grossa. Ma posso dire che sono va bene. Quindi non mi va di rispondere a questa domanda, non mi va di fare nomi. Voglio viverlo con calma. Non nego e non confermo nulla per il momento. Con la vita con Gigi, una parte di Se n'è andata Anna, la più malinconica che giocava a fare la donnina, perché avevo la voglia di dimostrare più anni di quanti ne avessi».