Vacanze all'italiana: le 5 mete del 2021

Sul fronte delle vacanze estive, anche il 2021 sarà un anno “caratteristico” a causa della pandemia, restano in assoluto le più attese dell’anno da milioni di italiani.

Gli economisti consigliano di organizzare le così tanto attese ferie scegliendo una meta italiana, al fine di far girare l’economia nel nostro Paese, risollevando il turismo che, come tutto noi sappiamo, è stato penalizzato dal Covid.

Ecco 5 località turistiche tutte all’italiana!



Praia a Mare, Calabria

La Costa Tirrenica Calabrese ne ha di chicche da mostrare al pubblico, ma una in particolare è sicuramente Praia a Mare.

È adatta alle famiglie, soprattutto con bambini piccoli, coppie e comitive che cercano disperatamente un luogo dove divertimento e puro relax vadano a braccetto.

Praia a Mare ospita spiagge davvero confortevoli, ricchi di stabilimenti balneari all’avanguardia in tutto e per tutto.

Inoltre, sono raggiungibili, sia a piedi che in auto, altre principali località turistiche come Diamante, San Nicola Arcella, Belvedere Marittimo e Scalea.

È anche vero che Estate significa Relax, ma anche le papille gustative devono ricevere il giusto compenso: la cucina calabrese poi, è a dir poco straordinaria!

Torre San Giovanni, Puglia

Tra la costa adriatica e la costa ionica anche la Puglia risiede nelle località più amate per le vacanze degli italiani e quest’anno lo specchietto per le allodole è senza ombra di dubbio Torre San Giovanni.

Anche qui indiscusse le numerose spiagge ma, una delle più belle è considerata la Spiaggia dei Caraibi italiani: sabbia bianca, soffice e sottile: i vostri piedi vi ringrazieranno!

Insieme alle spiagge, Torre San Giovanni offre un ampio lungomare zeppo di parchi gioco per i più piccoli, boutique alla moda per le Signore, ristoranti, lounge bar e pub per gli uomini e i giovani che desiderano godere della libertà estiva e attendere l’alba sulla spiaggia.



San Vito lo Capo, Sicilia

Come la canzone di Roy Paci, "Sicilia Bedda", ogni angolo è storia, è magia.

Almeno una volta nella vita bisognerebbe girare “on the road” e visitarla in lungo e in largo!

San Vito lo Capo è sicuramente una delle mete più rinomate della Sicilia.

La sua spiaggia è considerata tra le più belle in Italia: vi sembrerà di stare in Polinesia con il paesaggio che ci offre!

Da non sottovalutare poi che si mangia da Dio, ci si rilassa e soprattutto ci si diverte! Ottima meta per le giovani coppie che vogliono vivere un’esperienza sotto più frontiere.

Costiera Amalfitana

Un incredibile patrimonio paesaggistica fatto di storia, cultura e soprattutto gastronomia! La Costiera Amalfitana, considerata una meta da Vip, offre testimonianze architettoniche tutte da visitare e specialità culinarie tutte da gustare! È uno scenario perfetto sia per un weekend all’insegna del romanticismo con il proprio partner, sia per una breve / lunga sosta.

Scorci mozzafiato, tramonti da cartolina su un mare cristallino e profumi incredibili che lasciano un ricordo indelebile di questa splendida località turistica.

Capri

Un’Isola incantata che incornicia da anni la più bella pubblicità di Dolce & Gabbana. Certo, non possiamo avere l’aitante “marinaio” pronto a saltarci addosso ma quello che riserva Capri è un vero fiore all’occhiello.

Per chi ama scattare foto la piccola Capri è contrassegnata da tantissime grotte, vegetazione rigogliosa e spiagge paradisiache. Per non parlare del Monte Solaro, alto 589 metri dove, dalla sua cima, è possibile osservare Napoli, Salerno ed ovviamente tutta Capri.