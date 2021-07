Le 10 spiagge italiane più belle per l’estate 2021: sei sono meridionali! La classifica

La nostra penisola, da Nord a Sud, è ricca di splendide coste e mari paradisiaci. Siamo nel pieno dell’estate e, come ogni anno, è arrivato il momento di scegliere le spiagge più belle dove trascorre le vacanze estive. La nuova classifica delle spiagge migliori d’Italia è stata stilata da Holidu, la piattaforma di ricerca e prenotazione delle case vacanza.

Ma com’è avvenuta la selezione? Ecco i parametri scelti dal portale: il primo passaggio è stato quello di elencare le spiagge su Google Maps con una valutazione superiore a 4 stelle e almeno 100 recensioni degli utenti. Quindi, è stato necessario filtrare i risultati combinando i dati relativi alla quantità e alla qualità del punteggio della recensione. L’intero processo si è svolto nel mese di luglio, e comprende anche le recensioni ricevute negli ultimi giorni.

La classifica delle 10 spiagge più belle d’Italia per l’estate 2021

Da questa complessa indagine è scaturita la classifica delle località balneari più belle d’Italia per l’estate 2021, un elenco perfetto per chi vuole trascorrere queste vacanze senza allontanarsi troppo da casa, ma senza rinunciare a panorami meravigliosi e a un’ottima qualità nei servizi offerti. La classifica così stilata mette in evidenza quali sono le regioni italiane con le migliori spiagge. Tra tutte spiccano la Sardegna e la Sicilia: mete da sempre ambite dai turisti di tutto il mondo, le grandi isole meridionali hanno il perfetto mix di mare cristallino, clima caldo e ottime scelte enogastronomiche.

Anche la Toscana tiene il passo nella classifica, grazie alle bellissime spiagge dell’isola d’Elba, una delle mete turistiche più gettonate per l’estate. Il Veneto si classifica solo al sesto posto, con la spiaggia di Bibione, da sempre una delle migliori per chi ha bambini. Il primato va alla Liguria, con la sua incantevole Baia del Silenzio, a Sestri Levante.