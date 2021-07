Tappa al Sud per Ronaldinho: l’ex pallone d’oro sarà ambasciatore della Sicilia nel mondo

L’ex stella brasiliana di Psg, Barcellona e Milan Ronaldinho è arrivato ieri sera a Catania. L’ex Pallone d’Oro è a Taormina dove domenica 25 luglio riceverà il “Champions charity award” durante l’evento, organizzato dall’EventTao, Premio delle Nazioni in cui vengono premiati personaggi illustri che si sono distinti nel mondo della beneficenza.

Ronaldinho presterà la sua immagine anche per la promozione di un vino, un Nero d’Avola, che fa parte del progetto “The Wine of Champions” di Fabio Cordella, titolare dell’omonima cantina e scopritore di talenti nel mondo del calcio tra cui l’attuale allenatore della nazionale ungherese Marco Rossi. Oltre a Ronaldinho, sono già coinvolti nel progetto “The Wine of Champions” Gigi Buffon, Julio Cesar, Cafu, John Terry, Marco Materazzi, Vincent Candela e Roberto Carlos.

“I giocatori – dice Fabio Cordella – sono diventati i miei partner nella produzione dei vini. Ronaldihno, in particolare, è un vero e proprio appassionato”. Il Gaucho, in questo progetto, è in compagnia di altri campioni. “Non abbiamo ancora l’allenatore” dice l’ideatore del progetto, presente anche lui a Taormina per accompagnare il Campione brasiliano, che “diventa così ambasciatore della Sicilia e del Nero d’Avola“.

Motivo per cui anche l’Assessorato Regionale all’Agricoltura della Regione Sicilia guidato da Toni Scilla, ha deciso di sostenere concretamente un’operazione che valorizzi il Made in Sicily e, allo stesso tempo, grazie alla presenza di Ronaldinho, dà lustro all’immagine dell’isola. “Il vino siciliano – afferma l’assessore Scilla – è un vino leader nel mondo. Avere un testimonial come Ronaldinho a Taormina ci permetterà di raggiungere nuovi mercati e, cosa altrettanto importante, di portare la Sicilia con la sua storia, cultura e identità all’estero“.

“Troppo bello essere qui a Taormina! Io, il mio partner Fabio Cordella e tutta la famiglia Cordella siamo nominati al premio Champion of Charity Award di Nations Award, grazie mille per l’affetto!!!”, scrive l’ex Pallone d’Oro sul suo profilo ufficiale facebook.