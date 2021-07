Burro ritirato dai supermercati: “Attenti a questi marchi, possono causare intossicazione”

Diversi lotti e numerose marche di burro sono stati richiamati dal Ministero della Salute. Il governo, infatti, ha denunciato i prodotti Gra-Com per la possibile presenza di glutine non dichiarato negli alimenti. Questa sostanza potrebbe generare un rischio di allergeni.

Il ministero, in via precauzionale, ha raccomandato ai celiaci, oa coloro che hanno una sensibilità al glutine, di non consumare i prodotti indicati. Inoltre, hanno invitato a restituire al punto vendita i prodotti con i marchi e il numero di lotto sotto accusa.

Per chi non ha celiachia, intolleranza al glutine o sensibilità a questo, il prodotto è sicuro e può essere consumato senza problemi. Tuttavia, il ministero invita sempre a controllare il prodotto prima di consumarlo. Non è la prima volta che questo prodotto viene segnalato, infatti l’8 luglio c’è stata una segnalazione simile.

Pericolo allergeni, burro richiamato dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha richiamato diverse marche di burro perché potrebbero avere la presenza di glutine non dichiarato. Tutti i lotti segnalati sono quelli prodotti dalla ditta Gra-Com Srl all’interno dello stabilimento di Via Emilia Est 90/A a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Il marchio di identificazione in questione è IT 08 53 CE.

I prodotti citati sono: Burro Expert Granarolo, nel formato da 1000 grammi, con numero di lotto 040921 con scadenza 04/09/2021, 090921 con scadenza 09/09/2021 e 160921 con scadenza 16/09/2021. Prodotto generico, nel formato da 250 grammi, che hanno lotti numero 280821 e 040921 e scadono il 28/08/2021 e il 04/09/2021.

Poi il burro Granarolo Foodservice, nel formato da 125 pezzi da 8 grammi, che hanno le scadenze fissate al 28/08/2021, 09/09/2021, 16/09/2021, 10/06/2021 e 13/10/2021 . Burro Budget, nel formato da 250 grammi, con i lotti 040921 e 160921, mentre le scadenze sono il 04/09/2021 e il 16/09/2021.

Burro Bur-Bon, nel formato da 1000 grammi, appartenente ai lotti n. 090921 e 160921 con scadenza 09/09/2021 e 16/09/2021. Burro Nonna Tita, 250 grammi, con lotti numero 280821 e 040921, con scadenza 28/08/2021 e 04/09/2021.

Poi ancora il marchio Cattel, 250 grammi, con lotto 280821 e con scadenza 28/08/2021;

Burro da latte, 250 e 1000 grammi, con i lotti 090921, 160921 e 131021, mentre le scadenze sono 09/09/2021, 16/09/2021 e 13/10/2021. Burro Valis, in formato 250 grammi, appartenente al lotto numero 040921 con scadenza 04/09/2021.