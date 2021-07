Milo omaggia Franco Battiato e Lucio Dalla: una statua in bronzo celebrerà la loro grande amicizia

La cittadina di Milo, Comune alle pendici dell’Etna, in provincia di Catania, celebrerà due dei più grandi artisti italiani con una statua a grandezza naturale. Si tratta di una statua in bronzo che renderà omaggio al sentimento di amicizia che legava Lucio Dalla e Franco Battiato, che nel comune di Milo avevano acquisito una casa poco distante l’uno dall’altro.

L’iniziativa è stata promossa dalla Pro Loco di Milo che, insieme al patrocinio di Unpli, del Comune di Milo e del Parco dell’Etna, sta già cercando lo scultore a cui commissionare la statua. Il bozzetto dell’opera è stato realizzato da Gianfranco La Pira (classe 1972), medico e artista, e una volta ultimato sarà installato in Piazza Belvedere.

La famiglia Battiato ha espresso grande entusiasmo in merito all’iniziativa: “Ci siamo fatti interpreti di un sentimento diffuso in tutta la popolazione milese – ha dichiarato Alfredo Cavallaro, presidente della Pro Loco di Milo – Lucio Dalla e Franco Battiato hanno dato tanto alla nostra comunità. E’ il nostro modo di ringraziarli e di fissare indissolubilmente il legame di Milo con questi due immensi artisti”.

Franco Battiato aveva trascorso parte della sua carriera artistica a Milano, dove era arrivato da Riposto in cerca di successo, ma alla fine degli anni ’80 torna in Sicilia trovandosi a Milo. Nei successivi 30 anni, la casa di Battiato divenne un simbolo della musica italiana e non solo. Di lì sono passati i musicisti più importanti ed è anche lì che è stata composta la maggior parte della sua produzione artistica.

Qualche anno dopo l’arrivo di Battiato a Milo, anche Lucio Dalla, affascinato dalla personalità artistica del musicista originario di Riposto, acquistò una casa nel comune siciliano. Nel territorio comunale si susseguono una serie di collaborazioni artistiche, corsi di perfezionamento musicale e masterclass, che portano a Milo numerosi musicisti anche internazionali, rendendo la cittadina in provincia di Catania una meta turistica per eccellenza per gli amanti della musica.