“Non ha messo la sua foto, chissà come mai”: nuova frecciata della Lucarelli a Barbara D’Urso

Che tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli non ci sia simpatia, ormai è noto a tutti. La giornalista e blogger romana, anche giurata di “Ballando con le stelle”, non perde mai occasione per lanciare frecciatine alla conduttrice Mediaset ogni volta che, a suo avviso, il comportamento della showgirl napoletana sia da condannare o è ambiguo. In queste ultime ore, attraverso il suo profilo Instagram, Selvaggia Lucarelli ha lanciato un nuovo attacco a Barbara D’Urso chiedendosi perché non si è vaccinata e, semmai lo avesse fatto, perché non ha postato la foto per raccontare la sua esperienza.

Proprio in un momento storico in cui non si fa altro che parlare di vaccini anti-Covid, visto che la popolazione sembra divisa in due tra chi crede nella scienza e chi invece ha paura o è scettico riguardo alla reale utilità del vaccino, la blogger romana ci ha tenuto a mettere in evidenza come molti volti noti dello spettacolo hanno mostrato alcuni scatti di sé dopo la vaccinazione, mentre altri (tra cui molti politici) hanno preferito rimanere in silenzio per paura di pendere posizione e perdere followers o consensi.

Tra coloro che non si sono espressi, Selvaggia Lucarelli fa notare anche l’assenza di Barbara D’Urso. “Ora che ci penso, la signora D’Urso che tanto spingeva che gli italiani si vaccinassero, ‘Fate arrivare i vaccini’, ‘Facciamo servizio pubblico’, non ha messo la sua foto mentre si vaccina, chissà com’è”, ha scritto la giurata di “Ballando con le stelle”.

C’è da dire, però, volendo spezzare una lancia a favore di “Barbarella”, che il fatto che non abbia immortalato il momento dell’iniezione non significa certo che non sia stata vaccinata. La conduttrice campana, attualmente in vacanza, non ha mai risposto alle frecciate della Lucarelli, forse perché non sente la necessità di giustificarsi preferendo adottare l’arma dell’indifferenza? Vedremo come andrà a finire anche questa volta.