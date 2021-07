Can Yaman tifoso dell’Italia per Diletta Leotta dopo la lite: “Notti magiche che uniscono”

Diletta Leotta ha seguito in casa la finale Italia-Inghilterra, insieme al fidanzato Can Yaman e ad alcuni amici. La coppia ha condiviso su Instagram alcune foto con i volti dipinti con i colori italiani. Sia Diletta che Can sono apparsi sereni e sorridenti. “Un amore italiano”, ha scritto l’attore turco. “Quelle notti magiche che uniscono”, ha commentato Diletta sul suo account. Una risposta chiara che mette a tacere il gossip degli ultimi giorni: secondo alcune indiscrezioni, sarebbe scattata un’accesa lite tra la conduttrice siciliana e il 31enne. Lite causata da alcune differenze di opinione.

Leotta è una tifosa sfegatata e ha deciso di rendere omaggio alla squadra italiana, truccandosi il viso con i colori della bandiera e rendendo anche la sua dolce metà decisamente patriottica. Can si è infatti lasciato coinvolgere dall’entusiasmo della sua fidanzata, guardando con lei la partita che ha fatto battere forte il cuore di milioni di italiani.

Yaman non smette mai di stupire i fan, pronti a scoprire il finale di Mr Wrong e l’epilogo della travolgente storia d’amore tra Ozgru Atasoy ed Ezgi Inal, sostenendo il paese che ora chiama casa. L’attore turco, infatti, si è trasferito da diversi mesi in Italia per le riprese del remake di Sandokan, che presto vedremo sul piccolo schermo, e sembra intenzionato a costruire il nido d’amore con la Leotta proprio nel Bel Paese. Nel frattempo, i fan si chiedono quando verrà fissata e rivelata la data del matrimonio, che dovrebbe svolgersi il prossimo autunno in Sicilia.

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman procede dunque a gonfie vele: recentemente la conduttrice di Dazn è volata in Turchia per incontrare tutta la famiglia del suo nuovo compagno. “Il primo passo è stato fatto, gli anelli di fidanzamento sono stati indossati. Spero che il matrimonio sia l’anno prossimo”, ha detto il padre del nuovo Sandokan a Magazin Burada, un giornale locale. Ad Istanbul i due hanno trascorso giorni romantici in barca e la madre di Can ha rivolto parole dolci a Diletta e Can, definendoli addirittura su Instagram come “mia figlia e mio figlio”.