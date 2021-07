Alessia Marcuzzi pazza del Sud: sapevate che la showgirl ha origini meridionali?

Dopo un tour in Campania e in Puglia, la conduttrice ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza anche in Sicilia, dove è stata invitata dall'amico e imprenditore Fabrizio Giacometti

Proseguono le vacanze di Alessia Marcuzzi tra le meraviglie del Sud Italia. La conduttrice romana, dopo un tour in Campania e in Puglia, ha scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza anche in Sicilia, dove è stata invitata dall’amico e imprenditore Fabrizio Giacometti. Nei giorni scorsi la showgirl è stata protagonista di un’importante rivelazione: dopo 25 anni trascorsi in Mediaset, ha deciso di lasciare gli studi di Cologno Monzese per dedicarsi ad altri progetti lavorativi.

Giorni di relax e mare per la Marcuzzi, che dal suo canale Instagram ha raccontato attraverso post e storie ai suoi oltre 5 milioni di follower. L’ex conduttrice de “Le Iene” ha trascorso una serata a Noto, nel siracusano, lungo via Nicolaci, la via dove si trova l’ Infiorata, per poi fermarsi qualche minuto sui gradini del duomo dove i fan l’hanno riconosciuta, scatenandosi con tanti selfie. Durante il suo viaggio in Sicilia, inoltre, Alessia Marcuzzi è stata a Marzamemi in compagnia di amici per una passeggiata nella piazza del borgo marinaro, in provincia di Siracusa.

Ma non è tutto. Pochi giorni dopo l’annuncio del suo addio a Mediaset, Alessia Marcuzzi è tornata a Roseto Valfortore, in provincia di Foggia, paese di origine della mamma e della nonna materna, per una breve vacanza con parte della sua famiglia e alcuni amici, tra cui l’attore e conduttore Fabrizio Biggio (protagonista con Francesco Mandelli nella sit-com ‘I soliti idioti’).

“Questa è Roseto Valfortore, che meraviglia. E’ il paese in cui ho trascorso molte estati dalla mia infanzia. E sono tornata con una parte della mia famiglia, tutti i cuginetti. E’ uno dei Borghi più belli d’Italia. Dovete venire in questo posto meraviglioso“, ha scritto entusiasta la Marcuzzi.

Sulla pagina Facebook del Comune di Roseto è stato inoltre pubblicato un video in cui la conduttrice – in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio – “dirige” l’esecuzione del Complesso bandistico ‘Città di Roseto‘: “Questa mattina, in occasione della festa in onore di Sant’Antonio, abbiamo una direttrice d’orchestra d’eccezione”. L’amministrazione comunale l’ha onorata con un bouquet e un cesto di prodotti tipici. Alessia Marcuzzi ha promesso che tornerà presto per il conferimento della cittadinanza onoraria.

Ecco il video in cui la showgirl dirige la banda “Città di Roseto”: