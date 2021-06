Superluna di fragola: ecco come fotografarla questa sera

Nei cieli del Sud Italia questa sera sarà possibile ammirare la “Superluna di Fragola”. La sera del 24 giugno, il nostro satellite raggiungerà di nuovo la luna piena. Questa romantico scenario, visibile anche in tutto il Meridione, è chiamato dagli americani “Strawberry Moon”. Il nome non dipende dal colore, che non cambierà, ma deriva dal periodo dell’anno che coincide con la raccolta delle fragole. Non sarà una super luna, come quelle che abbiamo visto a maggio e aprile, ma sarà comunque una buona occasione per scattare qualche foto notturna mozzafiato.

Come possiamo immortalare questa splendido spettacolo? Purtroppo, è noto che ogni foto del nostro satellite realizzata con lo smartphone non rende bene lo spettacolo, ma grazie ad alcuni consigli non sarà così. Chi non ha a disposizione una fotocamera tradizionale può utilizzare anche uno smartphone non troppo vecchio. Per creare foto di buona qualità da condividere su Instagram bastano alcuni accorgimenti che vi suggeriamo qui di seguito.

Quale obiettivo conviene utilizzare?

Per fotografare la Luna Piena, in generale, è consigliabile usare un teleobiettivo. Quest’ultimo consentirà di realizzare una foto limpida, non sfocata. Tuttavia, le ottiche a focale lunga fanno ormai parte della dotazione standard di molti cellulari, di tutte le fasce di prezzo e di tutte le marche. Gli smartphone top di gamma hanno una serie di vantaggi dalla loro parte, come la stabilizzazione ottica dell’immagine, ma non è necessario possedere un iPhone 12 Pro Max o un Samsung Galaxy S21 Ultra per seguire i consigli di questa guida e ottenere foto di buona qualità.

Consigli per fotografare la Superluna di Fragola: la guida

Il consiglio più importante da seguire è questo: monta lo smartphone su un treppiede. Stare fermi è la cosa che più salverà la buona riuscita della foto. Prendi una clip che può essere attaccata a un treppiede e usala per tenere il dispositivo in posizione. Sono sufficienti anche i supporti pieghevoli che si trovano a pochi euro nei negozi di elettronica o su Amazon. In alternativa, per un treppiede fai da te, posiziona lo smartphone su una superficie dura e usa un oggetto più pesante (come una bottiglia d’acqua) per tenerlo in posizione. Per ridurre al minimo le vibrazioni è possibile utilizzare la modalità autoscatto temporizzato, ora disponibile nell’app fotocamera di qualsiasi smartphone, così da non toccare in alcun modo il telefono durante le riprese.

Su iPhone, senza ricorrere a particolari impostazioni, puoi provare ad abbassare la ‘luminosità’ dell’inquadratura tenendo il dito sul punto di messa a fuoco e scorrendo verso il basso, in modo da diminuire automaticamente il livello di esposizione e ridurre al minimo il rumore nelle parti più scure della foto. Non devi necessariamente impostare la modalità notturna. La “modalità notturna” potrebbe andare in tilt e rischierebbe di non produrre risultati qualitativi soddisfacenti. Un altro consiglio per fotografare la Luna Piena è di non zoomare solo il satellite, ma di includere anche il paesaggio. Inoltre, per realizzare con successo lo scatto, munitevi di app fotografiche per la grafica, come VSCOCam, Halide, Reflex Camera, Manual (per iPhone). Per Android, invece, puoi utilizzare app come Camera Zoom FX, Camera FV-5 o la stessa VSCO Cam.