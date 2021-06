Benedetta Rossi, ecco che lavoro faceva prima di diventare famosa

Fatto in casa da Benedetta è uno dei formati più popolari dei social network. Grazie alle sue ricette semplici e veloci, Benedetta ha conquistato milioni di followers facendo della sua passione per la cucina un lavoro. L’immancabile sorriso e l’indispensabile sostegno del suo compagno di vita Marco hanno contribuito al suo successo.

Ma cosa faceva Benedetta prima di iniziare la sua carriera sul web?

La food blogger più famosa d’Italia, prima di diventare una star di Youtube e in seguito anche di altre piattaforme, aveva già avviato un’attività con il marito, Marco. Secondo la donna, i due, appena sposati, hanno ristrutturato un vecchio casale dove hanno iniziato a produrre saponi da rivendere su Internet. Allo stesso tempo, Benedetta ha iniziato a registrare le proprie ricette.

La coppia ha ottenuto risultati sorprendenti in pochissimo tempo ed è riuscita a cavalcare l’onda della crescita sfruttandola appieno.

Qual è la laurea di Benedetta?

Inoltre, prima di iniziare la sua carriera nel mondo della cucina, Benedetta ha anche affrontato un corso universitario, laureandosi in biologia. A tal proposito, la food blogger ha affermato che le competenze acquisite durante gli studi sono state utili anche per il suo attuale lavoro: “La laurea mi ha aiutato molto perché le ore trascorse in laboratorio mi hanno insegnato il metodo. Come si fa in laboratorio per evitare di fare casino? Devi essere organizzato, preparare tutto il prima possibile “, ha detto la donna in una delle sue ultime interviste con lei.