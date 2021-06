‘Avvistato’ Ed Westwick: la star di ‘Gossip Girl’ in un hotel extralusso del Sud!

L'Italia ha riaperto le porte al turismo e sono in tantissimi i vip a scegliere le nostre coste come meta per le proprie vacanze







C’è sempre stato un sodalizio d’amore tra i divi del cinema americano e l’Italia, dopo un anno difficile in cui gli spostamenti sono stati vietati a causa della pandemia da Covid -19, i vip sono tornati nelle nostre terre, per godere degli splendidi panorami, delle acque cristalline, della nostra storia e cultura e perché no? Per una degustazione della tradizione eno -gastronomica famosa in tutto il mondo.

Ed Westwick (nome completo Eduard Jack Peter), il Chuck Bass della serie televisiva campione d’incassi ‘Gossip Girl‘ ha scelto di recarsi sulla Costiera Amalfitana: l’attore era già stato in Italia l’anno scorso con la fidanzata sudafricana Tamara Francesconi e quest’anno ha deciso di tornare facendo tappa a Ravello, in un hotel deluxe e gite in barca lontano da sguardi indiscreti.

Ma non è l’unica star di Hollywood a scegliere l’Italia, nelle ultime ore anche la popstar Katy Perry e l’attore e compagno Orlando Bloom sono stati visti girare per le strade di Venezia insieme alla loro figlia Daisy Love e al piccolo cagnolino Buddy: prima in gondola, poi nelle vetrerie Murano, tutto documentato nelle ‘stories’ postate dalla coppia sui social.

Ci sono anche Bono Vox e The Edge degli U2 in giro per l’Italia, sulla barca di proprietà del chitarrista, le famiglie di entrambi, passano il tempo rilassandosi al largo della Liguria, ma sono stati anche visti a largo della Toscana: sostando prima a Porto Venere, poi all’Isola di Palmaria, poi successivamente, per nascondersi dai paparazzi, verso le calette dell’Isola d’Elba.

Anche George Clooney è tornato, dopo aver dichiarato di sentire la mancanza della sua tenuta, Villa Oleandro a Laglio nella provincia di Como ha approfittato di una ricorrenza (il compleanno dei figli) per partire in compagnia di sua moglie, Amal Alamuddin, e i suoi due gemelli, Ella e Alexander. Probabilmente resteranno nella villa tutta l’estate.