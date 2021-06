Tina Kunakey a Sorrento: pose osé con una “amica” per Madame Cassel

Tina Kunakey in vacanza a Sorrento. La modella francese nata a Tolosa da padre togolese e madre siculo-andalusa originaria di Caltanissetta, non passa di certo inosservata mentre posa in piazza Tasso, affacciata sulla ringhiera che si affaccia sul porto di Sorrento.

L’affascinante 24enne, nota alle cronache di gossip per il suo matrimonio con l’attore Vincent Cassel, si sta godendo qualche giorno di relax in Penisola Sorrentina. Ma – a quanto pare – senza la sua amata. Chi le scatta le foto che la mostrano sinuosa, appena coperta da un due pezzi verde chiaro? Paulette Vicente, un’altra modella d’Oltralpe, una sua amica che l’accompagna in questo tour in Campania.

Paulette posta anche un suo selfie nel bagno di un relais a Nerano dove probabilmente i due amici stanno alloggiando. Paulette trova anche il modo di filmare Tina che spinge il carrello in un supermercato e sui social imita una danza tra il sensuale e l’ironico.