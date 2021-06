Cannavacciuolo apre la sua prima pasticceria: un viaggio tra i sapori della tradizione partenopea

Antonino Cannavacciuolo apre un nuovo ristorante: “Antonino, il Banco di Cannavacciuolo”. Si tratta della prima pasticceria firmata dal grande chef di Vico Equense, aperta a Orta San Giulio, in provincia di Novara, in Piemonte. Un locale con specialità campane street food, un buon gelato artigianale, le confezioni di pasticceria che lo chef ha perfezionato con il suo straordinario talento negli ultimi anni.

Il Gruppo Cannavacciuolo, coordinato da Antonino e dalla moglie Cinzia Primatesta, ha consolidato i progetti già avviati anche durante la pandemia, con i bistrot di Torino e Novara guidati da Nicola Somma e Vincenzo Manicone, mantenendo il prestigio di Villa Crespi e continuando ad investire per rafforzare sempre più la società. I progetti più attesi sono gli hotel: uno a Meta di Sorrento, uno a Pettenasco e uno a Vico Equense. Quest’ultimo, nella città natale del giudice di Masterchef, è quello che ha maggiormente attirato l’attenzione dei media e dei suoi fan.

L’apertura della nuova pasticceria è stata una vera e propria sorpresa: Antonino Cannavacciuolo si è presentato dietro il bancone del ristorante non lontano dalla sede di Villa Crespi. La gente si è recata lì per l’inaugurazione e ha trovato lo chef che serviva un cuoppo di melanzane o le classiche sfogliatelle ricce napoletane. Il ristorante propone un’offerta sia dolce sia salata, ed è disponibile in tutta Italia perché ciò che si trova “nel banco” proviene dal vicino Laboratorio Cannavacciuolo, il centro dove vengono preparati tutti i piatti in vendita sul sito ufficiale dello chef.

L’offerta è varia e propone anche piatti già pronti, come i paccheri al ragù napoletano, o le pizzette fritte. L’obiettivo del gruppo è quello di offrire un ricordo goloso ai turisti in visita al lago. Il nuovo ristorante firmato Cannavacciuolo è stato molto apprezzato dai residenti della zona, felici di poter assaporare vicino al lago tantissime prelibatezze made in Sud.