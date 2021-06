La più antica Università laica al mondo compie 797 anni: premiati 76 studenti meritevoli

Fondata il 5 giugno 1224 dall'Imperatore del Sacro Romano Impero e Re di Sicilia Federico II di Svevia, è la principale accademia napoletana e una delle più importanti in Italia e in Europa







La più antica Università laica e statale del mondo oggi compie 797 anni. Fondata il 5 giugno 1224 dall’Imperatore del Sacro Romano Impero e Re di Sicilia Federico II di Svevia, l’Università degli Studi di Napoli Federico II è la principale accademia napoletana e una delle più importanti in Italia e in Europa. Sorta per volontà imperiale, fu il primo “Studium” a non dovere la sua nascita ad una corporazione di intellettuali o di studenti, ma a seguito di un provvedimento emanato da un’autorità statale.

Per celebrare il grande evento, 76 giovani federiciani hanno ricevuto il premio come studenti meritevoli nel corso della celebrazione dei 797 anni dalla fondazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II che si è tenuta il 4 e il 5 giugno nell’Aula Magna storica dell’ateneo. I meritevoli ( a cui è andato un premio di 500 euro) si sono collegati sulla piattaforma zoom, mentre in presenza hanno partecipato in rappresentanza 6. Ad accoglierli il rettore Matteo Lorito con i presidenti delle Scuole federiciane Stefano Consiglio, Giuseppe Cringoli, Antonio Moccia e Maria Triassi.

I 6 meritevoli che hanno rappresentato tutti gli studenti premiati sono Giuliano Giacobelli, del corso di laurea in Biologia, Gianluigi Galasso, del corso di laurea in Chimica, Vincenzo Leonardi, del corso di laurea in Lingua e letterature moderne europee, Ciro Gaita, del corso di laurea in Giurisprudenza, Iolanda Pavone, del corso di laurea in Ingegneria biomedica, e Vittoria Grande, del corso di laurea in Economia e commercio.

Sono stai loro a introdurre i laureati illustri che sono Franca Leosini, giornalista e conduttrice televisiva, Teresa Fornaro, ricercatrice Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Firenze, Francesca Santoro, Principal Investigator presso l’Istituto Nazionale di Tecnologia di Napoli, direttore del Tissue Electronics Lab, Maria Rosaria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di Virologia e del Dipartimento di Epidemiologia, Ricerca Preclinica e Diagnostica Avanzata, Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) ‘L. Spallanzani’, Giovanni Melillo, Procuratore capo presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e Fabrizio Freda, CEO del colosso della cosmesi Estée Lauder.

“Quest’anno celebriamo i 797 anni dall’atto di fondazione della Federico II. Un ateneo che ha come particolarità una data di fondazione certa e un fondatore certo, l’imperatore Federico II, un uomo visionario le cui intuizioni sono ancora valide oggi – ha dichiarato il rettore Matteo Lorito – Le celebrazioni di quest’anno si estendono su due giorni e contemplano numerose iniziative tra cui la premiazione degli studenti più bravi, come lo stesso Federico indicava nella sua lettera fondatoria”.