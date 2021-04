Stasera in tv tre appuntamenti da non perdere made in Sud

Questa sera, venerdì 23 aprile, i palinsesti televisivi propongono tre appuntamenti da non perdere made in Sud. Su Rai 3, in prima serata, andrà in onda il film drammatico “Lo spietato” con Riccardo Scamarcio. Su Canale 5 arriva il secondo appuntamento di “Felicissima Sera”, il nuovo show del duo comico pugliese Pio e Amedeo che ha ottenuto un grandissimo successo nella puntata di esordio, mentre su Sky è in programma il debutto della nuova serie tv ambientata in Sicilia “Anna”.

“Lo spietato”, è un film del 2019 diretto da Renato De Maria. La pellicola andrà in onda alle 21:20 su Rai 3 ed è l’adattamento cinematografico del saggio “Manager Calibro 9”, ispirato alla storia del criminale Saverio Morabito. A sedici anni Santo Russo (interpretato da Riccardo Scamarcio) lascia la Calabria con la madre e il fratellino per raggiungere il padre, ex componente della ‘ndrangheta. La famiglia si stabilisce a Romano Banco, in periferia di Milano, dove Santo inizia a lavorare come facchino e stringe amicizia con Mario Barbieri, figlio del titolare della salumeria del paese. Dalle rapine, ai sequestri di persona, fino alla raffinazione di eroina, un’ascesa criminale in collegamento con la ‘ndrangheta in Lombardia, che si concluderà con la collaborazione con la giustizia.

Su Canale 5, dalle 21:45, appuntamento da non perdere con la seconda puntata del nuovo divertentissimo show di Pio e Amedeo “Felicissima Sera”. Tanti incredibili ospiti, grandi coreografie e performance, musica live, momenti di irriverente comicità e lo sguardo disincantato sul mondo tipico dei due comici originari di Foggia, sempre pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, ma senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza. Questa sera tra gli ospiti d’eccezione Claudio Baglioni, Achille Lauro, Malika Ayane, Francesco Pannofino, Francesco Totti, Umberto Guidoni e Aleandro Baldi.

Infine questa sera esordirà su Sky Atlantic alle ore 21:15 la nuova serie girata in una Sicilia post-apocalittica intitolata “Anna”, e lo farà con una maratona: i sei episodi di cui è composta la serie, infatti, andranno in onda tutti insieme uno dopo l’altro. Nata da un’idea di Niccolò Ammaniti, è tratta dal suo romanzo del 2015 e racconta una storia di sopravvivenza e speranza in una Sicilia distopica in cui domina la natura senza più adulti. L’attesissima serie tv fa espliciti riferimenti al momento attuale che stiamo vivendo: al centro del racconto vi è infatti una pandemia, chiamata “Rossa”, che colpisce solo i grandi e risparmia i più giovani. Protagonista una coraggiosa ragazzina di nome Anna.