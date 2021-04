Vivere in Sicilia da otto mesi sta diventando fonte di grande ispirazione per Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones sui suoi canali social ha annunciato in queste ultime ore l’uscita del nuovo singolo intitolato “Eazy Sleazy”, nato durante il lockdown in questi mesi trascorsi a Noto, in provincia di Siracusa. Si tratta di un brano scritto dalla rockstar britannica con la collaborazione a distanza dagli Stati Uniti di David Grohl, leader dei Foo Fighetrs, alla batteria, chitarra e basso e prodotto da Matt Clifford.

Il testo, come riporta Repubblica, è dedicato al lockdown e mette in luce come sia cambiata la vita di Jagger tra “tour annullati, controllare i grafici dei contagi con la lente di ingrandimento, non avere più nulla da indossare, mascherine, stupidi balli su Tik Tok, giornate su Zoom e la tv che lobotomizza”. Erano ben quattro anni che il leader dei Rolling Stones non pubblicava un singolo, ma ora il gigante del rock è ritornato alla ribalta con la nuova produzione “made in Sicily”.

Anche il videoclip di “Eazy Sleazy” è stato realizzato tra le mura della sua casa a Noto: “E’ una canzone che ho scritto per uscire dall’isolamento, con quell’ottimismo di cui c’è bisogno – racconta Jagger sul suo profilo Instagram – Ringrazio Dave Grohl per aver suonato batteria, basso e chitarra, è stato molto divertente lavorare con lui, spero che vi piaccia”.

Contagiosa già dal primo ascolto, “Eazy Sleazy” si presenta come una vera e propria canzone rock’n’roll dei nostri tempi, piena di energia. Al momento il singolo è disponibile soltanto su Youtube e sui canali social degli artisti. “E’ difficile esprimere a parole cosa significhi per me registrare questa canzone con Sir Mick – dice Grohl – E’ più di un sogno che diventa realtà. Proprio quando pensavo che la vita non potesse riservarmi altre pazzie! Ed inoltre è la canzone dell’estate, senza dubbio!”.

Ecco il videoclip di “Eazy Sleazy”, il nuovo singolo di Mike Jagger con Dave Grohl: