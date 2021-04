Il nuovo album di Max Gazzè: “Un disco vintage nato da un’alchimia collettiva”

Dopo la partecipazione nella categoria Big al Festival di Sanremo 2021, il cantautore di origini siciliane Max Gazzè ritorna con l’uscita del suo nuovo album “La matematica dei rami”. Si tratta di un disco nato dalla collaborazione con la Magical Mistery Band, gruppo italiano conosciuto anche come MMB composto da Daniele Silvestri, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele Fischi, Duilio Galioto, Daniele “Il Mafio” Tortora. Uscito oggi venerdì 9 aprile, l’album è stato registrato al Terminal2Studio di Roma ed è stato presentato ieri in videoconferenza.

“Ci siamo incontrati lo scorso dicembre in questo studio – dichiara Max Gazzè riferendosi agli amici della Magical Mistery Band – Il disco ha preso forma in questo studio e sono molto contento del risultato. In un momento in cui il mondo è costretto alla distanza, noi abbiamo avuto la fortuna di riunirci. Come in un cortocircuito, si sono riannodati i fili delle esperienze di ciascuno e ne è nato un disco che rappresenta più di una raccolta di canzoni, perché contiene la voglia di raccogliersi attorno a un nucleo centrale, suonare all’unisono come necessità, pur senza perdere la propria ricchezza“.

Il disco, spiega l’artista, “prende spunto da una frase del brano ‘Figlia’ in duetto con Daniele Silvestri. E’ anche una bellissima citazione ispirata a una tesi di Leonardo Da Vinci: come l’albero sembra seguire un andamento caotico nella crescita dei suoi rami per resistere al vento, così anche noi nell’apparente casualità delle nostre interazioni, delle diverse intenzioni, abbiamo trovato una forza tenace e antica, un’elastica ed armonica resistenza di cui andiamo fieri e ci ha legato un’alchimia magica“.

“E’ stato soprattutto un privilegio – continua il cantautore – Un’occasione cercata e creata seguendo tutti i protocolli del caso. La pandemia ci ha regalato il tempo giusto per poter suonare tutti insieme nella stessa stanza, con un mix di strumenti vintage e nuove tecnologie”. Nel disco è presente anche “Il farmacista”, il brano in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, e “Del Mondo” dei CSI, presentato sempre sul palco dell’Ariston nella serata dedicata alle cover.