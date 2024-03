Fa la spesa in Italia per una settimana intera, ecco quanto costa: prezzo finale diverso dagli altri

Quanto si può spendere in Italia per fare la spesa per una settimana? La content creator lo dichiara su TikTok con un video.

Jinghlery ha condiviso su TikTok un nuovo video in cui mostra al web cosa è riuscita a comprare al supermercato per una settimana. Frutta, verdura, pasta, caffè, bevande, e altro viene fuori dalle buste ricche di prodotti quotidiani per un costo totale di 60 euro. Troppo o poco dipende dai punti di vista. La spesa varia come prezzi da un supermercato all'altro, ma anche da regione a regione. Ci sono infatti città più care e altre meno, ma comunque se si imposta un budget settimanale per fare la spesa sempre meglio, ti permette di tenere sotto controllo i costi mensili e stare tranquillo.

Fare la spesa in Italia

La content creator Jingherly ha speso 60 euro per una settimana di spesa. Da notare che ha comprato anche pesce come salmone e anelli di totano, carne bianca di pollo e coniglio, ma anche olio spray, uova, olive, guanciale, qualche formaggio fresco, caffè e altro. Tutte cose utili e abbastanza sane, non snack superflui o peccati di gola.

Nei commenti si leggono vari pareri come un utente che fa notare che in Germania la stessa spesa costerebbe circa 150 euro, mentre altri condividono che il loro budget settimanale per la spesa è di 25 euro o di 50 euro. Ovviamente è da considerare anche da quante persone è composto il nucleo familiare, infatti l'influencer dice che qualcosa di quello che ha comprato è per il fidanzato quindi 60 euro a settimana per due persone in fondo può essere adeguato come prezzo.

TikTok è pieno di video in cui gli influencer fanno la spesa in varie parti d'Italia e nel mondo, e rispetto a Francia, Svizzera, per esempio, questa spesa sembra più canonica e nella media. Poi a Milano a volte diversi prodotti sono più cari rispetto al centro e sud Italia, ma poi dipende anche dalla scelta dei prodotti più o meno noti e di qualità. In fondo ok spendere meno ma è bene anche scegliere cose che non fanno male giusto per risparmiare. Jingherly ha più di un milione e mezzo di follower e di solito sul suo profilo social dispensa consigli di beauty e moda, ma questo tipo di video è utile ai suoi follower per spendere i propri soldi attentamente e far quadrare i conti che, soprattutto per gli studenti fuori sede come lei, non è da sottovalutare.

