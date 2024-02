Manila Nazzaro svela la data del matrimonio: e fa una sorprendente rivelazione sul terzo figlio...

Il prossimo grande passo per Manila Nazzaro e Stefano Oradei: Un matrimonio in vista e il desiderio di un nuovo membro in famiglia

Manila Nazzaro, l'ex Miss Italia, sembra galleggiare su una nuvola di pura gioia insieme al ballerino Stefano Oradei. I due hanno incrociato i loro destini nel 2020 durante un programma televisivo incentrato sulla danza e da quel momento la loro storia d'amore è diventata un bellissimo fiore in piena fioritura. Nel mese di gennaio, durante una puntata di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, hanno svelato al mondo il loro prossimo grande passo: il matrimonio. Ora, la data ufficiale del grande giorno è stata finalmente resa pubblica.

"Mi sposo con Stefano il 13 maggio"

Nel corso della sua recente partecipazione al programma "Storie di donne al bivio", presentato da Monica Setta su Rai 2, Manila Nazzaro ha reso noto quando avverrà il fatidico "sì": "Mi sposo con Stefano il 13 maggio a villa Miani a Roma. Il rito simbolico sarà officiato dalla mia cara amica Milena Miconi". Ha poi aggiunto ulteriori dettagli riguardo al giorno tanto atteso, rivelando che Angela Melillo e Matilde Brandi saranno le damigelle. Insomma, sembra che tutto sia stato pianificato alla perfezione per il giorno della cerimonia nuziale con Stefano Oradei.

Un altro grande sogno nel cuore di Manila Nazzaro: espandere la famiglia

Manila Nazzaro è già madre di due figli, Nicolas e Francesco Pio, frutto del suo precedente matrimonio con l'ex calciatore Francesco Cozza. Tuttavia, il suo cuore batte per un altro grande sogno: quello di accogliere un nuovo membro nella famiglia. Durante la stessa intervista con Monica Setta, la showgirl ha risposto senza esitazioni alla domanda se avessero intenzione di avere un terzo figlio: "Lo sapremo solo tra un mese. Se dovessi scoprire di essere incinta, sarebbe come realizzare un sogno. A me e Stefano piacerebbe tanto avere una femminuccia". A quanto pare, la coppia sta già cercando di realizzare questo desiderio.

Tutto pronto per la grande giornata e per il futuro della coppia

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sembrano essere più innamorati che mai e sono impazienti di celebrare il loro amore con il matrimonio. Il loro desiderio di accogliere un nuovo membro in famiglia è la testimonianza di quanto siano uniti e felici. Non ci resta che attendere e vedere cosa il futuro riserva a questa coppia affascinante.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si trovano in un momento di profonda felicità ed amore, che raggiungerà il suo culmine con l'annuncio del loro matrimonio. È davvero emozionante vedere come l'amore possa sbocciare anche in un contesto televisivo e portare alla formazione di una famiglia. Manila ha anche espresso il desiderio di accogliere un nuovo membro in famiglia, un sogno che spera si avveri presto. Che ne pensate di questa storia d'amore? Pensate che Manila e Stefano accoglieranno presto un nuovo piccolo membro nella loro famiglia?

"La famiglia non è una cosa importante. È tutto." Questa celebre frase di Michael J. Fox sembra rispecchiare perfettamente il desiderio di Manila Nazzaro, l'ex Miss Italia che insieme al compagno Stefano Oradei sta pianificando il futuro. Il matrimonio è un passo importante, ma il vero sogno è quello di allargare la famiglia, di dare vita a un nuovo essere che sia simbolo del loro amore. In un'epoca in cui spesso si parla di carriere e successi personali, è rinfrescante vedere una figura pubblica esprimere il desiderio di maternità e di famiglia. Manila, già madre di due figli, si appresta a vivere un periodo di dolce attesa, non solo per il matrimonio ma forse anche per un nuovo arrivo. La speranza di una femminuccia è il tocco di dolcezza che aggiunge magia a questa storia d'amore nata sotto i riflettori, ma che, come ogni storia vera, trova il suo fulcro nella semplicità e nell'intimità di un sogno condiviso.