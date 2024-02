Margherita Buy fa una confessione scioccante: "Mia figlia Caterina De Angelis è più matura di me. Ho perso un David di Donatello, ma c'è una ricompensa per chi lo ritrova"

Un debutto da ricordare per una celebre attrice! Lasciati coinvolgere dalle emozioni e dai dettagli dietro al suo primo film da regista!

Finalmente è giunto il momento per una delle attrici più amate nel panorama cinematografico attuale di mettersi alla prova dietro la cinepresa. Dopo anni trascorsi a recitare davanti alla macchina da presa, è arrivato il momento di passare dietro di essa e dirigere il suo primo film. E il risultato, beh, è stato semplicemente straordinario!

Nell'ambito di un'intervista concessa a La Repubblica, l'attrice ha condiviso il suo desiderio di lunga data di dirigere un film, un'aspirazione che finalmente ha avuto l'opportunità di soddisfare. Ora, il suo sogno si è realizzato, trasformandosi in un capolavoro cinematografico.

Da attrice a regista: lezioni apprese

Quindi, cosa ha imparato l'attrice da questa esperienza alla regia? La prima cosa che ha sottolineato è che, da regista, le lamentele sul set sono notevolmente diminuite. I fastidiosi commenti del tipo "cambierei questa battuta..." sono un ricordo lontano. L'attrice ha scherzato sul fatto che se qualcuno avesse osato fare un commento simile durante le riprese del suo film, avrebbe risposto con una testata. Chissà, forse avrebbe avuto ragione!

Dettagli sulla trama

Ma andiamo al sodo. Quali informazioni abbiamo sulla trama di questo straordinario debutto alla regia? Al momento, non sono state rilasciate molte notizie. Tuttavia, secondo alcuni rumors, sembra che sarà una commedia romantica che farà ridere e commuovere gli spettatori. Sarà un intenso racconto d'amore o una commedia leggera? Non possiamo ancora dirlo, ma siamo impazienti di scoprirlo!

Il cast del film

E cosa dovremmo aspettarci dal cast di questo film? L'attrice ha sempre dimostrato un talento unico nella scelta dei suoi colleghi di set, quindi siamo certi che non ci deluderà nemmeno questa volta. Forse vedremo qualche vecchio compagno di recitazione o ci sorprenderà con dei nuovi volti. Insomma, le possibilità sono infinite e siamo fiduciosi che l'attrice saprà incantarci ancora una volta.

Questo esordio alla regia segna l'inizio di un nuovo capitolo nella carriera dell'attrice. Siamo convinti che il suo talento e la sua passione la guideranno verso molti altri progetti straordinari. Non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserva il futuro e di essere ancora una volta affascinati dal suo straordinario talento.

Non dimenticate di tenere d'occhio i cinema e le piattaforme di streaming per non perdere il suo primo film da regista. Sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile!

Margherita Buy fa una confessione scioccante: "Mia figlia Caterina De Angelis è più matura di me. Ho perso un David di Donatello, ma c'è una ricompensa per chi lo ritrova"

"Chi non rispetta le regole non può essere un maestro, ma chi le rispetta tutte, non può essere altro che un allievo", un pensiero di Paolo Coelho che ben si adatta al percorso di chi, come il nostro protagonista, passa dall'altra parte della macchina da presa. L'esperienza di debuttare alla regia è un viaggio intenso e rivelatore, un desiderio che si tramuta in realtà e che, come ogni prima volta, lascia il segno. La confessione fatta a La Repubblica svela un lato umano e professionale di chi è abituato a stare sotto i riflettori, ma che ora scopre la sostanza dietro le quinte. Il passaggio da attore a regista comporta un mutamento di prospettiva, un'apprendimento che va oltre la tecnica: è una lezione di umiltà e di rispetto per il lavoro altrui. La nuova "droga" della regia, come viene definita, non è solo un vezzo o un capriccio, ma una passione che si esprime nel rispetto di ogni singolo ruolo sul set. Un esempio che, forse, potrebbe insegnare molto anche a chi resta davanti alla macchina da presa.