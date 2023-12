Imperdibile! Torna Ciao Darwin 9: ecco cosa succederà stasera in tv!

Telespettatori, è arrivato il momento di preparare il vostro telecomando e di accendere la vostra TV! Questa sera, 15 dicembre 2023, la programmazione televisiva promette di essere ricca di sorprese, intrighi e divertimento. Tra i tanti appuntamenti, a farla da padrone sarà il ritorno di un programma cult molto amato dal pubblico italiano, ovvero Ciao Darwin 9. Ma non mancano anche altre proposte interessanti. Ecco cosa vi aspetta!

Un tuffo nel mondo delle soap e dei talk show

Alle 20:03 su RAI1 potrete seguire l'appassionante soap opera Tempesta d'amore. Le storie d'amore e gli intrecci dei personaggi vi terranno incollati allo schermo fino alle 20:30.

Se invece amate i talk show politici, alle 20:30 su RAI3 non perdete Stasera Italia. Andrea Scanzi vi terrà aggiornati sulle ultime notizie e vi offrirà spunti di riflessione su temi di attualità.

Per gli amanti dei misteri e della cronaca nera

La vera sorpresa arriva alle 21:25 su RAI2 con Quarto grado. Se siete appassionati di cronaca nera e misteri irrisolti, questo programma è quello che fa per voi. I conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero vi guideranno attraverso casi intricati e misteriosi, tenendovi sulle spine fino alla fine.

Un po' di azione con NCIS - Unità Anticrimine

Passando a CANALE5, alle 20:35 potrete godervi la puntata di NCIS - Unità Anticrimine. Le avventure degli agenti speciali vi terranno incollati allo schermo fino a tarda notte.

Approfondimenti e dibattiti con Otto e Mezzo e Propaganda Live

Su LA7 alle 20:35 potrete seguire Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber. Approfondimenti, interviste e dibattiti vi terranno compagnia fino alle 21:15.

Ma la vera chicca della serata arriva alle 21:15 sempre su LA7 con Propaganda Live. Andrea Purgatori e Diego Bianchi vi offriranno uno sguardo critico e ironico sulla politica e la società contemporanea.

Un viaggio alla scoperta di luoghi e culture lontane con Nove

Se invece siete appassionati di documentari, su TV8 alle 20:30 potrete seguire Nove, il programma che vi porta alla scoperta di luoghi e culture lontane.

Il grande ritorno di Ciao Darwin 9

Infine, per gli amanti dei giochi e delle sfide, è tornato Ciao Darwin 9. Questo show, che unisce divertimento e competizione, ha sempre suscitato un grande interesse tra gli spettatori. La sua formula unica, che mette a confronto diverse categorie di persone in prove e sfide, è riuscita a conquistare il cuore degli spettatori in passato. Riuscirà a farlo anche questa volta?

Ecco tutto quello che succederà stasera in TV, il 15 dicembre 2023. Non perdete questi appuntamenti imperdibili e preparatevi a una serata all'insegna del divertimento e dell'intrattenimento. Buona visione a tutti!