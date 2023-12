Fiorello scatena il caos a Viva Rai 2 con un bacio appassionato: il video che sta facendo impazzire tutti

Scoppia un bacio appassionato tra Rosario Fiorello e due noti comici a Viva Rai 2, lasciando il pubblico a bocca aperta. Un colpo di scena che ha acceso gli studi televisivi e fatto parlare di Rosario Fiorello per tutta la giornata.

Un bacio a sorpresa a Viva Rai 2

La mattina ha preso una piega inaspettata. Durante la conduzione dello show di Rosario Fiorello, improvvisamente un bacio caldo tra il presentatore e Pio e Amedeo, due comici molto famosi, ha acceso gli schermi. Questi erano ospiti del programma per promuovere il loro ultimo film "Come può uno scoglio".

La scena del bacio

Mentre il programma stava per concludersi, durante una leggera conversazione con Fiorello, i due comici si sono lasciati prendere dalla passione e si sono scambiati un bacio lungo. Il tutto è iniziato quando Fiorello ha narrato di aver assistito a un concerto di Claudio Baglioni con i due comici.

Il coinvolgimento di Fiorello

Poco dopo, Pio e Amedeo hanno coinvolto anche Rosario Fiorello nel loro bacio appassionato. Proprio dietro la famosa scrivania bianca e rossa di Viva Rai 2, i due comici hanno afferrato il viso di Fiorello e si sono avvicinati. Il bacio è stato così lungo e intenso che Fiorello è rimasto immobilizzato per qualche minuto.

La risata finale

Ma le sorprese non finiscono qui. Dopo il bacio, Amedeo si è rivolto al co-conduttore di Viva Rai 2, Casciari, dicendo: "No Casciari dai, mi dispiace con te non ce la faccio", creando un'atmosfera di risate in tutto lo studio.

I comici prima del colpo di scena

Prima di questo colpo di scena, Pio e Amedeo erano stati visti come lavavetri per le strade di Roma. Durante l'intervista divertente, Pio aveva affermato: "Questo in realtà è il nostro vero lavoro". Sorprendentemente, erano stati visti in piedi al semaforo, con straccio e secchiello, pronti a pulire i parabrezza delle auto. Peccato che ci fossero solo motorini!

Una mattinata piena di emozioni

Insomma, la mattinata a Viva Rai 2 è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Il bacio appassionato tra Rosario Fiorello e i due comici ha fatto impazzire il pubblico e sicuramente sarà uno dei momenti più chiacchierati della giornata. Non ci resta che aspettare le prossime puntate di Viva Rai 2 per scoprire cosa succederà ancora.

Il punto di vista del pubblico

La mattinata a Viva Rai 2 è stata sicuramente una sorpresa per tutti i telespettatori. Il bacio tra Rosario Fiorello e i due comici Pio e Amedeo ha infiammato lo show e ha lasciato tutti a bocca aperta. È bello vedere come la televisione possa ancora regalare momenti di grande emozione e divertimento.

L'importanza del ridere

"Ridi e il mondo riderà con te, piangi e piangerai da solo" diceva il grande Charlie Chaplin. E sembra proprio che Rosario Fiorello abbia preso alla lettera questa citazione durante la sua trasmissione Viva Rai 2. Il bacio appassionato con i comici Pio e Amedeo ha scatenato un'ondata di emozioni e di polemiche. Ma alla fine, come dice Chaplin, ridere è sempre la migliore medicina. E se questo bacio ha fatto sorridere tanti, allora possiamo dire che è stato un successo. La televisione è fatta per emozionare e divertire, e Fiorello ci è riuscito in pieno. Che sia una trovata pubblicitaria o un momento di pura spontaneità, poco importa. L'importante è che ci abbia fatto ridere, perché come dice Chaplin, "ridere è una cosa seria".