Maria De Filippi compie 62 anni e Pier Silvio Berlusconi le fa un regalo inaspettato! Non ci crederai a cosa le ha fatto!

Festeggiare il compleanno lavorando? Per la nota conduttrice Maria De Filippi, questo è il modo migliore per celebrare! Il 5 dicembre, nel giorno del suo 62esimo compleanno, Maria ha fatto una scelta insolita, ma molto in linea con il suo modo di essere: ha deciso di trascorrere la giornata lavorando.

Maria De Filippi: un compleanno tra i colleghi

Maria De Filippi è nota per la sua riservatezza e per il suo pragmatismo. Non ama parlare molto di sé, ma fa un'eccezione il giorno del suo compleanno. Proprio il 5 dicembre, infatti, i fotografi hanno avuto la possibilità di entrare nei suoi uffici per scattare qualche foto insieme ai suoi collaboratori. Questi ultimi, per Maria, sono come una seconda famiglia.

Come raccontato da Chi, il 5 dicembre la casa di Maria si trasforma praticamente in un negozio di fiori. La conduttrice esce di casa con un mazzo di fiori tra le mani, direzione lavoro. Quest'anno, inoltre, il primo senza la presenza di Maurizio Costanzo, ha ricevuto un augurio speciale da Pier Silvio Berlusconi. L'amministratore delegato di Mediaset ha fatto una gradita e inaspettata visita negli studi Elios.

Sempre in pista: Maria De Filippi e il suo impegno lavorativo

Non è un caso che Maria De Filippi abbia scelto di festeggiare il suo compleanno lavorando. A gennaio andrà in onda una nuova stagione di C'è posta per te e attualmente è impegnata con Amici e Uomini e Donne. Lavorare per lei significa anche passare del tempo con suo figlio Gabriele, che è parte del team della sua casa di produzione, la Fascino.

Questo compleanno al lavoro dimostra ancora una volta la grandissima passione di Maria per il mondo della televisione. Nonostante la sua riservatezza, ha concesso qualche scatto per celebrare questo giorno speciale. Non vediamo l'ora di vederla tornare sulle nostre TV con nuovi progetti e programmi.

Maria De Filippi: dedizione e passione

Maria De Filippi, una delle conduttrici più amate della televisione italiana, ha mostrato ancora una volta la sua dedizione e passione per il suo lavoro, decidendo di trascorrere il suo compleanno in ufficio. Il suo rapporto con i collaboratori, che considera come una famiglia, e il suo gesto simbolico di portare un mazzo di fiori al lavoro, dimostrano il suo amore per ciò che fa.

L'inaspettata visita di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, agli studi di Maria per augurarle buon compleanno, sottolinea il rispetto e l'ammirazione che la professionista suscita nel suo campo. Nonostante l'intenso programma di lavoro, Maria trova anche il tempo per suo figlio Gabriele, che lavora nella sua casa di produzione.

E così, tra mazzi di fiori e visite inaspettate, Maria De Filippi ha festeggiato il suo 62esimo compleanno, dimostrando ancora una volta che "non importa quanti anni hai, ma quanti anni hai vissuto". Auguri Maria, e continua a vivere ogni giorno con la stessa passione!