Belen sconvolge tutti con il regalo di Elio: "Questi saranno tutti tuoi un giorno"

La famosa showgirl Belen Rodriguez ha ricevuto un regalo davvero speciale da Elio Lorenzoni. E guarda un po', anche la piccola Luna ha partecipato a questa emozionante apertura di regali. "Questi saranno tutti tuoi un giorno", le dice Belen. Scopriamo insieme di che si tratta!

Belen Rodriguez è in estasi grazie a Elio Lorenzoni. Si vocifera di un imminente matrimonio non appena otterrà il divorzio da Stefano De Martino e sembra che i primi doni di Natale siano già stati scambiati. Belen ha appena ricevuto un pacchetto che, dalla sua confezione, sembra essere un dono davvero lussuoso. La scatola è firmata Chanel.

Belen, visibilmente felice, apre attentamente il suo regalo, con la sua piccola Luna al suo fianco, che ripete ogni sua esclamazione. "Sta succedendo sì..." commenta emozionata la showgirl argentina. Luna guarda con attenzione, sembra che vorrebbe aprire lei quella scatola, ma mamma Belen le assicura che un giorno tutto sarà suo. Presumibilmente si riferisce ai lussuosi accessori che conserva attentamente per la sua bambina. Sono articoli molto costosi, e il regalo che sta per aprire potrebbe essere anche un'edizione limitata.

Un regalo speciale da Elio Lorenzoni

La gioia contagiosa di Belen Rodriguez coinvolge anche la piccola Luna Marì che ripete ogni sua reazione. Ed ecco il regalo, una splendida borsa Chanel. "È cosi bella, sto impazzendo!" esclama Belen, aggiungendo: "Mi rendi cosi felice".

Questo primo regalo, aperto sotto l'albero di Natale, dà un'idea di quanto sarà unico e speciale questo periodo per lei. Chissà, forse Stefano De Martino non ha mai fatto un regalo del genere a Belen? Non lo sapremo mai. Abbiamo sentito parlare solo di infedeltà e di un marito che non è mai stato capace di starle accanto, soprattutto nei momenti più difficili della sua vita.

Nei giorni a seguire, Belen continua a condividere canzoni argentine, annunciando che tra qualche settimana tornerà nel suo amato Paese. I suoi genitori sono già partiti, sono appena arrivati nella loro terra di origine. Chissà se Belen andrà in Argentina con Elio Lorenzoni. È molto probabile che sarà il momento delle presentazioni ufficiali anche con il resto della famiglia. Nel frattempo, aspettiamo gli altri regali di Natale.

I progetti futuri di Belen Rodriguez

Nonostante tutto, Belen non rinuncia al suo sogno, soprattutto ora che ha al suo fianco Elio Lorenzoni. Desidera ardentemente avere la famiglia che ha sempre sognato, vivere felice con il suo compagno e con i suoi figli. Si dice che potrebbe arrivare un altro bambino, ma Belen non lo ha mai negato. Tre è sempre stato il numero che voleva e senza dubbio è una mamma dolcissima e sempre presente per Santiago e Luna. Ha deciso di amare se stessa e di non preoccuparsi più di ciò che dice la gente, tanto non andrà mai bene.

