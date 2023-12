Simone Di Pasquale svela il motivo segreto: "Non potevo dirlo! Presto sarò papà"

Un segreto ben custodito è stato finalmente rivelato: il ballerino di "Ballando con le Stelle", Simone Di Pasquale, sta per diventare papà! Ma perché ha deciso di tenere nascosta la notizia per tanto tempo? Ecco il motivo.

Sorprese e sussurri sono stati all'ordine del giorno, durante l'ultima puntata del programma "La volta buona", quando Simone Di Pasquale, famoso per le sue abilità di danza, ha condiviso una notizia emozionante: la sua compagna, Maria, è incinta.

Il segreto di Simone Di Pasquale

La conduttrice del programma, Caterina Balivo, era visibilmente sorpresa nel scoprire la notizia solo dai giornali, e non direttamente dal ballerino stesso. Non solo lei, ma anche gli altri ospiti in studio, tra cui Rossella Erra, erano rimasti all'oscuro del lieto evento. Ma perché Simone aveva deciso di non rivelare nulla fino a quel momento?

Simone Di Pasquale ha spiegato che lui e Maria volevano essere sicuri che la gravidanza procedesse senza problemi, prima di condividere la notizia con tutti. Avevano, infatti, già sperimentato la delusione di una brutta notizia in passato e non desideravano correre ulteriori rischi.

Un futuro papà emozionato

Il piccolo, che dovrebbe nascere a maggio, rappresenta il "progetto più naturale" per la coppia, come ha dichiarato lo stesso Simone. Da quando lui e Maria sono insieme, l'idea di avere un figlio era sempre stata nei loro pensieri. Simone, inoltre, ha già una bellissima relazione con il figlio di Maria, e si sente pronto ad affrontare questa nuova avventura della paternità.

La felicità di una famiglia allargata

Non vediamo l'ora di scoprire quale nome avranno scelto per il loro piccolo. Nel frattempo, non possiamo che fare i migliori auguri a Simone e Maria per questa emozionante nuova avventura.

La gravidanza di Maria e la futura paternità di Simone Di Pasquale sono eventi che hanno suscitato grande sorpresa e curiosità. La coppia, dopo aver vissuto un momento di dolore, si appresta ora a vivere un'esperienza unica e indimenticabile. Non vediamo l'ora di scoprire il nome del loro bambino e di seguirli in questa entusiasmante nuova fase della loro vita. E tu, cosa ne pensi di tutto ciò?