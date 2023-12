Amici 21, rivelazione shock: Alex e Cosmary tornano insieme? Il gesto imperdibile della velina

Un segnale inaspettato ha fatto balzare i fan sulla poltrona: Alex Wyse e Cosmary Fasanelli, ex coppia amatissima del pubblico, stanno per caso rinsaldando i loro legami? Andiamo a esplorare i dettagli di questa storia che, come un buon telefilm, ci tiene con il fiato sospeso.

Un video su TikTok ha riacceso la speranza nei cuori dei fan di Alex Wyse e Cosmary Fasanelli. Nel video, Cosmary canta "La mia canzone per te", ultimo brano di Alex, e lo tagga nel post con la scritta "In fissa". Quale sorpresa!

Alex risponde a Cosmary

Ma le sorprese non finiscono qui! Alex non è rimasto indifferente al gesto della sua ex fidanzata, rispondendo con un dolce "Abbi cura di te". Dopo più di un anno e mezzo di silenzio tra i due, sembra che l'aria stia cambiando. Amicizia o ritorno di fiamma?

La storia di Alex e Cosmary

Ricordiamo che Alex e Cosmary si sono conosciuti nella Scuola di Amici, dove è nata la loro storia d'amore. Un amore interrotto quando Cosmary ha dovuto lasciare il programma poco prima del Serale. Ma l'amore ha trovato un modo per sopravvivere: dopo l'uscita di Alex dal talent show, i due hanno ripreso la loro relazione. Purtroppo, il loro legame si è concluso dopo poco tempo.

Cosmary e Nunzio Stancampiano

Dopo Alex, Cosmary ha iniziato una relazione con un altro ex allievo di Amici, Nunzio Stancampiano. Anche questa storia, però, è naufragata dopo più di un anno. Da qui, i rumors: durante un podcast con Fabrizio Corona, Nunzio ha lanciato accuse pesanti verso Cosmary, affermando che la loro relazione era iniziata quando Cosmary era ancora con Alex. Ma, come sempre, queste sono solo parole e attendiamo conferme ufficiali.

Il riavvicinamento di Alex e Cosmary

Ora, dopo mesi di silenzio, sembra che Alex e Cosmary stiano ritrovando un legame. Se sia solo amicizia o un ritorno di fiamma, non lo sappiamo ancora, ma i fan sono davvero entusiasti di questa possibilità. Non ci resta che attendere e vedere come si svilupperà questa storia.

Una sorpresa piena di dolcezza

È bello vedere il riavvicinamento tra Alex Wyse e Cosmary Fasanelli, anche se non è ancora chiaro se si tratta solo di amicizia o di un ritorno di fiamma. La dolcezza del commento di Alex "Abbi cura di te" rivela comunque un'affezione sincera.

La vita piena di sorprese di Alex e Cosmary

Come diceva Forrest Gump, "La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita". E sembra che la vita di Alex e Cosmary sia proprio così: piena di sorprese e colpi di scena. Dopo lunghe separazioni e nuove storie d'amore, i due sembrano essersi riavvicinati. Che sia solo un segno di amicizia o ci sia qualcosa di più, solo il tempo lo dirà. Ma nel frattempo, i fan possono continuare a sperare e a sognare di un possibile ritorno di fiamma.