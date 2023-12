Stefano De Martino diverte tutti a "Ballando con le stelle": la giuria senza parole

La recente puntata di Ballando con le stelle del 9 dicembre 2023 ha riservato una sorpresa al suo pubblico: una misteriosa esibizione di Stefano de Martino. L'evento ha creato molti interrogativi tra i telespettatori, specialmente per il comportamento insolito del ballerino che, a differenza delle consuete procedure, ha lasciato lo studio immediatamente dopo la sua performance, senza attendere i commenti della giuria.

Il mistero di Stefano de Martino a Ballando con le Stelle

Stefano de Martino, noto conduttore di Rai 2, ha offerto al pubblico una deliziosa performance dedicata a Telethon. Ciò che ha creato scalpore, però, è stata la sua fuga precipitosa dallo studio di Rai 1 subito dopo la sua esibizione, impedendo a chiunque di scambiare con lui anche solo poche parole. Questo comportamento ha destato la curiosità del pubblico, che si è subito interrogato sul perché di tale scelta.

La reazione della giuria

Il simpatico giudice Fabio Canino ha tentato di sdrammatizzare l'evento con una battuta. Quando è giunto il momento di alzare le palette per dare il voto, Canino ha esclamato: "Dodici". Un riferimento scherzoso alle presunte amanti di Belen Rodriguez, di cui la stessa Belen ha discusso durante un'intervista a Domenica IN.

Carolyn Smith, un'altra giudice del programma, non ha afferrato l'ironia di Canino e ha risposto: "Sì, se potessimo daremmo anche di più di dieci". Tutti hanno cercato di sdrammatizzare la situazione, ma nessuna risposta è giunta da parte di Stefano de Martino.

Il futuro di Stefano de Martino

Ora non ci resta che attendere e vedere se il conduttore deciderà di commentare l'intervista di Belen in qualche modo. Per ora, possiamo solo fare supposizioni e chiederci cosa sia successo davvero durante quella misteriosa esibizione a Ballando con le stelle. Ma ricordatevi, queste sono solo ipotesi e bisogna sempre verificare le fonti!

Charles Bukowski una volta disse: "La verità è che tutti sono pazzi, ma i più grandi pazzi sono quelli che non lo sanno". Sembrerebbe che Stefano de Martino abbia deciso di seguire alla lettera questa filosofia. La sua fuga immediata dallo studio, senza lasciare spazio a commenti o battute, ha lasciato tutti a bocca aperta. È evidente che il conduttore di Bar Stella non ha alcuna intenzione di affrontare la situazione delle presunte amanti di Belen, come dimostra anche la sua scarsa reazione all'intervista rilasciata a Che tempo che fa. Resta da vedere se e quando deciderà di rompere il silenzio.