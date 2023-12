La ricetta segreta di Antonella Ricci per i golosi panzerotti di Natale

Stai cercando un antipasto natalizio che manderà in visibilio i tuoi ospiti? Prova allora i panzerotti di Antonella Ricci, un piacere per il palato che ti presenteremo oggi!

Antonella Ricci e la sua ricetta dei panzerotti

Antonella Ricci, la rinomata chef e food blogger, ci introduce a una versione semplice e squisita di questo antipasto tradizionale del periodo natalizio. Preparare l'impasto è un gioco da ragazzi, e Antonella ci assicura che è possibile personalizzarlo secondo i propri gusti.

Non c'è da stupirsi che i panzerotti siano tanto amati, persino da Daniele Persegani, che non si tira mai indietro quando si tratta di assaggiarli controllando l'olio per la frittura. E davvero, chi potrebbe dargli torto? Questi panzerotti sono troppo ghiotti per resistere!

L'impasto funge da base ideale per creare un antipasto da leccarsi i baffi, che ti farà fare un figurone durante il pranzo di Natale e in tutte le altre festività. Antonella ha molte altre ricette natalizie da proporci su E' sempre mezzogiorno.

Prepariamo i panzerotti: la lista degli ingredienti

Per preparare i tuoi panzerotti ti serviranno:

- 500 g di farina 00

- 250 ml di acqua tiepida

- 25 g di lievito di birra fresco

- 1 cucchiaino di zucchero

- 1 cucchiaino di sale

- Olio di semi di arachide per la frittura

La preparazione dei panzerotti di Antonella Ricci

Realizzare i panzerotti è un processo piacevole e veloce. Ecco come procedere:

1. Inizia sciogliendo il lievito di birra in acqua tiepida, aggiungendo anche lo zucchero. Lascia riposare per qualche minuto, finché il lievito non si sarà attivato e avrà formato una schiuma in superficie.

2. In una ciotola capiente, setaccia la farina e aggiungi il sale. Poi, lentamente, versa l'acqua con il lievito attivato e inizia a impastare fino a ottenere un composto omogeneo.

3. Trasferisci l'impasto su una spianatoia infarinata e lavoralo energicamente per almeno 10 minuti, fino a quando non risulterà liscio ed elastico.

4. Metti l'impasto in una ciotola, coprilo con un canovaccio umido e lascialo lievitare per almeno un'ora, finché non avrà raddoppiato il suo volume.

5. Finito il tempo di lievitazione, prendi l'impasto e dividilo in piccole porzioni. Stendi ogni porzione con il mattarello, fino ad ottenere delle sfoglie sottili.

6. Riempite ogni sfoglia con il ripieno a vostra scelta. Puoi optare per un classico ripieno di pomodoro e mozzarella, oppure sperimentare con ingredienti come prosciutto cotto, funghi e formaggio.

7. Chiudi i panzerotti, sigillando bene i bordi con le dita o con l'aiuto di una forchetta.

8. Scalda abbondante olio di semi di arachide in una padella e quando sarà ben caldo, immergi i panzerotti uno alla volta. Friggili fino a quando non saranno dorati e croccanti.

9. Scola i panzerotti su carta assorbente per eliminare l'eccesso di olio e servili ancora caldi.

E così i tuoi panzerotti sono pronti per essere gustati! Puoi servirli come antipasto durante il pranzo di Natale o in qualsiasi altra occasione festiva.

Ricorda di personalizzare il ripieno a tuo piacimento e di divertirti in cucina. Buon appetito!

I panzerotti: un antipasto che conquista tutti

I panzerotti sono un antipasto irresistibile che tutti amano. Antonella Ricci ci regala la sua ricetta, semplice e golosa, per prepararli in casa. Non perdere l'occasione di stupire i tuoi ospiti durante le feste di Natale con questo delizioso antipasto. E se vuoi scoprire altre ricette natalizie, dai un'occhiata alle proposte di Antonella su E' sempre mezzogiorno. Buon divertimento in cucina!

E tu, qual è il tuo antipasto preferito per le feste di Natale?