Grande colpo di scena in Un professore 2: Simone e Mimmo innamorati? E Dante ci riprova

La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita", affermava Forrest Gump nel famoso film del 1994. Queste parole sembrano descrivere perfettamente la situazione attuale di Dante, il personaggio principale di "Un professore 2". Tra amori intricati, segreti nascosti e problemi di salute, la vita di Dante sembra essere un vero tiro al bersaglio. Ma cosa succederà nel prossimo episodio? L'amore tra Mimmo e Simone sboccerà finalmente? Che cosa sta realmente accadendo a Dante? L'unico modo per scoprirlo sarà sintonizzarsi martedì prossimo.

Un professore 2: Simone e Mimmo, sboccia l'amore? Dante ci ricasca!

La quarta puntata di Un professore 2, con Alessandro Gassmann nei panni del professore più amato della televisione, andrà in onda il prossimo martedì. Tra lezioni all'aperto e consigli dispensati ai suoi amati studenti, Dante sa come colpire dritto al cuore. Nonostante sia un maestro nel dare consigli agli altri, quando si tratta della sua vita, sembra essere sempre un enorme caos. Rischia di complicare ogni situazione e sembra essere in procinto di farlo ancora una volta, mettendo a rischio il suo rapporto con Anita. Non ha avuto il coraggio di dirle che non sta bene, che sta facendo dei controlli e che per questo motivo non si sente pronto a trasferirsi a vivere con lei. Tutto è di nuovo in discussione. Cosa succederà quindi ora? Le anticipazioni rivelano che nella quarta puntata potrebbe succedere ben altro: l'amore tra Mimmo e Simone sta per sbocciare?

S2 E6 – Freud: I Padri

A causa della situazione con il suo figlio e a Dante che sembra distante, Anita decide di lasciare la villa. Nel frattempo, in prigione, Molosso scopre che sua moglie lo tradisce e chiede a Mimmo di sorvegliarla e scoprire l'identità dell'amante. Luna crede che il suo ammiratore segreto sia Rayan e lo bacia, provocando la gelosia di Viola. Floriana discute con Virginia della situazione medica di Dante. In un momento di vicinanza, Mimmo sorprende Simone e lo bacia. Il giovane studente ha da tempo una cotta per Mimmo. Ma siamo sicuri che il suo amico prova gli stessi sentimenti?

S2 E7 – Kierkegaard: Che ci Faccio Qui?

Mimmo è testimone di un episodio di violenza contro la moglie di Molosso. Dopo aver aperto uno spiraglio con Anita, Manuel si convince a conoscere meglio Nicola. Luna decide di incontrare il ragazzo dei messaggi, ma l'appuntamento si trasforma in un incubo. Nicola scopre che la libreria dove lavora Anita ha delle difficoltà economiche e si offre di rilevarla, ma lei rifiuta il suo aiuto. Dante porta i ragazzi davanti a un murale dedicato alle donne vittime di femminicidio e tiene un'importante lezione sulla violenza di genere. A casa, un momento di tenerezza tra Dante e Floriana si trasforma in qualcosa di più. E Simone, più furbo del diavolo, si rende conto che suo padre sta per rovinare tutto ancora una volta.

Nessuno in famiglia sembra essersi accorto che Dante non sta bene e che è molto preoccupato questa volta. Dante riceverà i risultati e capirà cosa gli sta realmente succedendo?

La fiction di Rai 1, Un professore 2, continua a tenere gli spettatori sulle spine. Dante mette a rischio il suo amore con Anita a causa delle sue insicurezze. Nel frattempo, l'amore tra Mimmo e Simone potrebbe sbocciare, un'inaspettata e intrigante evoluzione della trama. Cosa ne pensate? Siete pronti a scoprire come si svilupperanno le vicende dei protagonisti? Ricordate, l'appuntamento con Un professore 2 è per il prossimo martedì. La prossima settimana ci sarà una puntata sia martedì che giovedì. Segnatelo sul calendario!