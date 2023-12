Sanremo, un altro big escluso per una ragione ridicola: il nome che trapela

Il celebre cantautore Marco Castoldi, meglio conosciuto come Morgan, dopo la tempesta scatenata dal licenziamento da X Factor, subisce un altro colpo: l'esclusione dal Festival di Sanremo 2024. E pensare che il frontman dei Bluvertigo aveva deciso di candidarsi, nonostante lo scandalo di X Factor e la famosa lite con Bugo avvenuta sul palco dell'Ariston qualche anno fa.

Morgan fuori dalla lista dei big di Sanremo 2024

Domenica 3 dicembre, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha annunciato i 27 big che si esibiranno sul palco dell'Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024. Grandi nomi come Fiorella Mannoia, Emma, Annalisa, Loredana Bertè, Il Volo e i Ricchi e Poveri sono nella lista. Tra le new entry, Ghali e Alessandra Amoroso. A questi si aggiungeranno i 3 vincitori di Sanremo Giovani.

Morgan, però, non è rimasto affatto contento delle scelte di Amadeus. Il suo commento non si è fatto attendere: "Oh santo cielo che due maroni di cast". Seguito da: "Ora vogliamo sapere tutti gli autori delle canzoni e farci delle belle cene a base di complotti".

Morgan escluso da Sanremo 2024: una decisione prevista?

Secondo il giornalista Giuseppe Candela, Morgan avrebbe presentato un brano per il Festival, ma Amadeus l'avrebbe rifiutato. Questo potrebbe aver scatenato la reazione negativa del cantautore, già provato da altre esclusioni recenti, come quella da X Factor.

Molti sono rimasti sorpresi dalla decisione di Morgan di candidarsi al Festival, soprattutto considerando il suo periodo turbolento e le polemiche legate a X Factor. Ricordiamo la sua performance del 2020 sul palco dell'Ariston, in coppia con Bugo, che si concluse con uno scandalo e la squalifica di entrambi.

Altri esclusi da Sanremo 2024

Oltre a Morgan, anche altri grandi nomi non saranno presenti a Sanremo 2024. Ogni anno le proposte che arrivano al direttore artistico sono tantissime e il numero di possibili partecipanti è sempre troppo ristretto. Alcuni dei cantanti che non vedremo sul palco dell'Ariston sono Al Bano, Fabrizio Moro, gli Zero Assoluto, Malika Ayane, i Jalisse e Michele Bravi. Quest'ultimo ha condiviso su TikTok la sua delusione per non essere stato selezionato.

Un periodo complicato per Morgan

Morgan sembra stia attraversando un periodo difficile. Tra licenziamento da X Factor e esclusione da Sanremo, il cantautore non ha vita facile. Eppure, non possiamo negare che sia un artista talentuoso che ha dato un contributo significativo alla musica italiana. Speriamo che possa trovare altre opportunità per esprimere il suo talento.

Morgan ha sempre detto che la vita è come una melodia: a volte si è in armonia con gli altri, altre volte si è fuori tempo. Ma è sempre una canzone che vale la pena cantare. Forse è giunto il momento per lui di cambiare melodia e cercare una nuova armonia.