Aurora Ramazzotti svela le immagini segrete del battesimo del figlio: la nonna Michelle coinvolta

Scopriamo le immagini mai viste del battesimo di Cesare Augusto, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, grazie a nonna Michelle Hunziker.

Il giorno tanto atteso è arrivato, il piccolo Cesare Augusto, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è stato battezzato. E chi meglio della nonna, Michelle Hunziker, per condividere con noi le immagini di questo momento speciale?

Il battesimo di Cesare Augusto

Il battesimo si è svolto, come anticipato dal gossip, subito dopo la nascita del piccolino, poco prima della partenza della giovane mamma dalla clinica. Questa cerimonia intima ed emozionante ha avuto luogo nella stessa clinica svizzera in cui nacquero Aurora e sua madre, Michelle. Una tradizione familiare che continua, ma anche un simbolo di fiducia nei confronti dei medici e della struttura che ha assistito alla nascita di Cesare.

Un giorno speciale per Aurora

Proprio oggi, Aurora celebra i suoi 27 anni e per l'occasione, Michelle ha voluto fare gli auguri alla primogenita con delle foto inedite del battesimo del nipotino. Un gesto dolce e toccante che ha reso ancora più speciale questa giornata per la giovane mamma.

Le immagini del battesimo

Le foto mostrano il piccolo Cesare che dorme sereno nel lettino della clinica, mentre il papà Goffredo tiene in mano la candela battesimale, simbolo della sacra cerimonia. Aurora, invece, indossa ancora il braccialetto da mamma e ha scelto un abito scuro per l'occasione. Tutto è semplice ed emozionante, perché in quel momento ciò che conta è solo il Sacramento.

Il ritorno a casa

Dopo il battesimo, la famiglia è stata immortalata mentre lasciava la clinica per tornare a casa, per la prima volta tutti insieme. Un momento di grande gioia e felicità che Aurora ha voluto condividere con i suoi fan.

La gravidanza secondo Aurora

Nonostante la felicità e la stanchezza dovuta al nuovo ruolo di madre, Aurora ha confessato che la gravidanza non è stata il periodo più bello della sua vita. Ha avuto difficoltà ad accettare i cambiamenti del suo corpo e ha dovuto affrontare delle sfide. Ogni gravidanza è diversa e ogni donna vive questa esperienza in modo unico.

Il messaggio di Aurora

Aurora invia un messaggio importante alle sue fan, di proteggere i momenti più intimi, come il battesimo. Anche se le foto sono state condivise da nonna Michelle, è bene ricordare che potrebbero esserci solo rumors e che è sempre meglio verificare le fonti prima di trarre conclusioni.

Auguri ad Aurora, Goffredo e Cesare

Desideriamo augurare ad Aurora, Goffredo e al piccolo Cesare una vita piena di amore e felicità. Non vediamo l'ora di vedere altre foto di questa bellissima famiglia!

La scelta di Aurora

È bello vedere come Aurora Ramazzotti abbia scelto di vivere il suo momento speciale del battesimo del figlio lontano dai riflettori, proteggendo la sua privacy e quella del piccolo Cesare. La condivisione di queste foto da parte di nonna Michelle Hunziker, sono un dolce ricordo di questo momento importante.