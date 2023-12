Lol 4: Diego Abatantuono presente nel casting? La sorpresa svelata

Preparatevi a ridere a crepapelle con la quarta edizione di "Lol, Chi ride è fuori". Un cast stellare di comici italiani è pronto a scatenare la vostra risata e tra questi, spicca un nome davvero molto conosciuto: Diego Abatantuono.

Diego Abatantuono e il cast stellare di "Lol 4"

Diego Abatantuono non sarà il solo a farci divertire nella quarta edizione di "Lol, Chi ride è fuori". Accanto a lui, ci saranno altri brillanti talenti della comicità italiana come Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica. Il divertimento è assicurato!

Un nuovo talento della comicità si unisce al cast

Ma la sorpresa non si ferma qui. L'edizione di quest'anno vedrà l'aggiunta di un promettente comico, vincitore dello show "Original LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro". Una grande occasione per dimostrare il proprio talento nel mondo della comicità, al fianco di professionisti affermati.

Prove e giudici: cosa ci aspetta in "Lol 4"?

I concorrenti di quest'anno dovranno superare una serie di sfide divertenti e intriganti, sotto la supervisione di Fedez, che ritorna come giudice. E non sarà da solo! Frank Matano e Lillo Petrolo saranno al suo fianco, pronti a dispensare consigli e a esprimere critiche costruttive.

La quarta edizione di "Lol, Chi ride è fuori" promette di essere un vero e proprio spettacolo di divertimento. Tutti i concorrenti dovranno tirare fuori la loro creatività e originalità per far ridere i giudici e il pubblico a casa. Chi sarà il più divertente? Chi conquisterà il titolo di re della comicità?

Non perdete "Lol, Chi ride è fuori"!

Non perdete l'opportunità di seguire le avventure dei concorrenti e scoprire tutti i dettagli dell'edizione. "Lol, Chi ride è fuori" andrà in onda presto su una nota piattaforma streaming.

Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Giorgio Panariello e tutti gli altri promettono di regalarci momenti di grande divertimento. E l'aggiunta del vincitore dello show "Original LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro" renderà la competizione ancora più interessante.

E poi, non dimentichiamoci del ritorno di Fedez come giudice, affiancato da Frank Matano e Lillo Petrolo, che hanno contribuito a rendere questo programma un successo nelle edizioni precedenti.

Come diceva Charlie Chaplin, "La risata è il sale della vita", e sembra che la quarta edizione di "Lol, Chi ride è fuori" non mancherà di sale. Con un cast di grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano, ci aspetta una competizione esilarante. Non vediamo l'ora di scoprire chi riuscirà a farci ridere fino alle lacrime e a conquistare il titolo di vincitore. Preparatevi a scatenare le vostre risate!