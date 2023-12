Il grande segreto di Simona Izzo: "Io sapevo tutto sulla relazione di mia nipote"

Scopriamo di più sulla vita privata dell'attrice Simona Izzo, dagli intensi legami con figlio e nipoti fino al rapporto turbolento con l'ex marito, il cantante Antonello Venditti.

La nota attrice italiana Simona Izzo non ha mai esitato a parlare apertamente della sua vita personale. In una recente intervista per il Corriere, ha condiviso dettagli interessanti sui suoi rapporti familiari, che vanno dal suo legame con il figlio e i nipoti, fino a quello ormai inesistente con l'ex marito Antonello Venditti.

Il rapporto tra Simona Izzo e Antonello Venditti

Il rapporto tra Simona Izzo e Antonello Venditti è sempre stato movimentato. L'attrice ha affermato che i due non hanno più alcun contatto da anni: "Non abbiamo rapporti", ha rivelato Simona, descrivendo un episodio particolarmente significativo: "Abbiamo discusso fortemente per il compleanno dei quarant'anni di mio figlio. Io penso che il compleanno di un figlio vada condiviso, Antonio (così chiama Antonello Venditti) invece voleva fare la festa da solo".

Il rapporto con il figlio e i nipoti

Tuttavia, nonostante alcune incomprensioni con il figlio Francesco, avuto da Antonello Venditti, il rapporto con i suoi 4 nipoti è idilliaco. I nipoti di Simona Izzo sono i figli di Francesco Venditti: Alice e Tommaso, nati dal matrimonio con Alexandra La Capria, e i più piccoli, Leonardo e Mia, avuti dall'attuale compagna.

La complicità con la nipote Alice

Simona ha un rapporto particolarmente stretto con la primogenita di suo figlio, Alice, di 26 anni. Quando Alice ha iniziato una relazione con una ragazza, è stata proprio Simona la prima a saperlo: "Con Serena. Vivono una storia bellissima". L'attrice sottolinea che non c'è mai stato alcun conflitto in famiglia riguardo a questa scelta: "Alice lo ha detto al padre, con grande serenità. E anche al nonno ed è stata accolta da tutta la famiglia. Sono stata la prima a sapere che Alice si era innamorata di una donna e quindi che era bisessuale. Ho vissuto questa confidenza come un omaggio alla nostra intimità".

La storia con Maurizio Costanzo

Simona Izzo ha anche rivelato dettagli sulla sua breve storia con Maurizio Costanzo, avvenuta subito dopo la fine del suo matrimonio con Venditti: "Lui non lo annovero tra gli uomini della mia vita. Quelli sono soltanto mio figlio, (Tognazzi, ndr), Antonio, e poi mio padre. Lui è tra le persone della mia vita che ho conosciuto e a cui ho voluto bene. Non riesco a parlare di una vera e propria relazione sentimentale. Io venivo da una separazione, lui era in un momento difficile della sua vita".

Nel complesso, la vita di Simona Izzo si presenta come un caleidoscopio di emozioni, di rapporti complessi, ma anche di amore incondizionato. Nonostante la sua storia con Antonello Venditti sia ormai un capitolo chiuso, il legame con il figlio e i nipoti resta più forte che mai. Una storia ricca di sfumature, che ci ricorda come ogni famiglia abbia le sue complessità e le sue gioie uniche.